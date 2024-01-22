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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

С 30-градусных морозов начнется неделя для некоторых казахстанцев

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Люди идут по улице зимой
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ближайшие три дня в некоторых регионах Казахстана ожидаются морозы до 30 градусов. Также прогнозируют осадки в виде снега и дождя, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В период с 23 по 25 января на западе Казахстана ожидается морозная погода без осадков, в остальных регионах – дождь, снег, гололед, туман и усиление ветра с метелью.

Температура воздуха ночью на западе страны понизится до 22-30 градусов мороза, на северо-западе – до 20-30 градусов со знаком минус.

На севере, в центре и востоке Казахстана синоптики пообещали повышение температуры до -7...-18 градусов. На юге ожидается температура в -5...+5 градусов, а на юго-востоке – от 0 до -10 градусов.

Согласно прогнозу погоды на текущий месяц, с 20 января на большей части Казахстана ожидается частая смена погодных условий: морозные дни будут сменяться оттепелями, пройдут осадки и метели, а также гололедные явления, туманы.

В северной половине и на востоке Казахстана температура ночью повысится до -3...-13 градусов, днем – до -5...+5 градусов. В южной половине и на западе: ночью – до -5...+5 градусов, днем – до +5...+15 градусов.

Наряду с этим прогнозируются несколько волн холода. Температура воздуха в эти дни понизится до 22-30 мороза ночью и 12-20 мороза днем в северной половине, на востоке и в горных районах юго-востока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056703-s-morozov-do-30-gradusov-nachnetsya-nedelya-dlya-nekotoryh-kazahstantsev/

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