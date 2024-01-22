Снегопад и плюсовая температура ожидаются в Алматы на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - почти всю неделю в городе будет держаться погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

22 января в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем составит минус 7 градусов. Днем воздух может прогреться до минус 2 градусов, но ночью температура опустится до минус 14 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

23 января также ожидается ясная погода. Температура составит около минус 2 градусов. Максимальная температура составит плюс 2 градуса, а минимальная – минус 7 градусов. Скорость ветра составит до 3,1 м/с.

24 января осадков не ожидается. Средняя температура – минус 1 градус. Днем температура поднимется до плюс 2 градусов, а ночью опустится до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

25 января в Алматы будет облачно. Температура в среднем – минус 1 градус. Максимально температура поднимется до плюс 2 градусов, а опуститься может до минус 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,3 м/с.

26 января синоптики прогнозируют снегопад. Среднесуточная температура – 0 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 2 градусов, а ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

27 января снова будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке минус 1 градус. Максимальная температура составит плюс 1 градус, минимальная – минус 2 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 1,4 м/с.

28 января, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит 0 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 2 градусов, но ночью похолодает до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 1,3 м/с.