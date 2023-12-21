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Четыре участка республиканских трасс в Казахстане закрыли из-за непогоды

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Пустая дорога, заснеженные деревья
Зимняя дорога. Иллюстративное фото: pexels.com

Четыре участка автодорог республиканского значения перекрыли в трех областях Казахстана из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По данным специалистов, на 17:00 21 декабря в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на четырех участках автодорог республиканского значения в трех областях страны.

Область Жетiсу:

  • автодорога "Ушарал-Достык" участок от станции Коктума до станции Достык.

Акмолинская область:

  • автодорога "Екатеринбург – Алматы" участок от ПВП "Жибек Жолы" до границы Карагандинской области.

Карагандинская область:

  • автодорога "Екатеринбург – Алматы" участок от границы Акмолинской области до ПВП "Темиртау";
  • автодорога "Екатеринбург – Алматы" участок от поселка Новостройка до поселка Аксу-Аюлы.

Ограничение действует для всех видов транспорта.

"С 7 утра было зарегистрировано 7 ДТП. Все подразделения "КазАвтоЖола" переведены в усиленный режим работы. На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано более 700 единиц техники", – сообщили представители организации.

Водителей попросили соблюдать правила безопасности на дорогах.

Что делать, оказавшись вдалеке от населенных пунктов в метель?

Как предупреждают казахстанские спасатели, зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания. Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах:

  1. Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до мельчайших деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.
  2. В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости.
  3. Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112".
  4. Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку – вывесить яркую ткань. Полностью закрыть окна машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно.
  5. При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона.
  6. В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал.
  7. Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051975-chetyre-uchastka-respublikanskih-trass-zakryli-iz-za-nepogody/

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