Четыре участка республиканских трасс в Казахстане закрыли из-за непогоды

Четыре участка автодорог республиканского значения перекрыли в трех областях Казахстана из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По данным специалистов, на 17:00 21 декабря в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на четырех участках автодорог республиканского значения в трех областях страны.

Область Жетiсу:

автодорога "Ушарал-Достык" участок от станции Коктума до станции Достык.

Акмолинская область:

автодорога "Екатеринбург – Алматы" участок от ПВП "Жибек Жолы" до границы Карагандинской области.

Карагандинская область:

автодорога "Екатеринбург – Алматы" участок от границы Акмолинской области до ПВП "Темиртау";

автодорога "Екатеринбург – Алматы" участок от поселка Новостройка до поселка Аксу-Аюлы.

Ограничение действует для всех видов транспорта.

"С 7 утра было зарегистрировано 7 ДТП. Все подразделения "КазАвтоЖола" переведены в усиленный режим работы. На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано более 700 единиц техники", – сообщили представители организации.

Водителей попросили соблюдать правила безопасности на дорогах.

Что делать, оказавшись вдалеке от населенных пунктов в метель?

Как предупреждают казахстанские спасатели, зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания. Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах: