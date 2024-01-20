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30 лет независимости Казахстана

Жителей каких регионов Казахстана ждет непогода в воскресенье

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Женщина с зонтом
Женщина с зонтом. Иллюстративное фото: Getty images / Bill Hornstein

В ряде областей Казахстана завтра, 21 января, синоптики прогнозируют штормовое предупреждение. Ожидаются туман, гололед, а также порывы ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

21 января в Кызылординской области ожидается ветер силой в 15-20 м/с. На западе, юге Атырауской области и в самом Атырау – туман, гололед.

В воскресенье на юге, в горных районах Алматинской области будет туманно. Туман ожидается и в Алматы.

На севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области будет гололед. На юге – туман. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Уральске – гололед и порывы ветра до 18 м/с. На западе, юго-востоке Мангистауской области 21 января ожидаются туман и порывы ветра до 15 м/с.

В области Абай сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени. Такая же ситуация в Усть-Каменогорске и Риддере. В воскресенье на севере Туркестанской области ожидается низовая метель. На юге, в горных и предгорных районах области – туман.

В Шымкенте 21 января ночью и утром тоже прогнозируют туман. В Туркестане ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

На востоке, юге Костанайской области и в горных районах области Жетісу в воскресенье будет туманно. Сегодня ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман, порывы будут достигать 15 м/с.

Отметим, что сегодня с 01:30 в Алматы началось выпадение снега и к утру в городе выпало 8 см. Работы по вывозу снега продолжались на протяжении дня.

По словам синоптиков, 21 января, во второй половине ночи, временами ожидается слабый снег высотой до 1 мм, днем – временами слабый снег высотой до 1 мм. Температура воздуха ночью составит -10…-12 градусов, днем – в районе -6…-8 градусов мороза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056566-zhiteley-kakih-regionov-kazahstana-zhdet-nepogoda-v-voskresene/

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