Платную автостоянку вместо сквера незаконно построили в Алматы

Частная компания в Алматы на земельном участке, предназначенном для озеленения, построила платную автостоянку. Сегодня суд вынес решение по данному делу, передает NUR.KZ со ссылкой на горсуд.

Как сообщает пресс-служба судов Алматы в , сегодня, 19 января, в специализированном межрайонном экономическом суде было рассмотрено гражданское дело по иску Департамента по управлению земельными ресурсами к ТОО "К".

Сообщается, что в декабре 2022 года департамент в ходе проверок выявил нарушения. Как оказалось, земельный участок с целевым назначением "для озеленения территории" владельцем использовался в других целях. То есть предприятие, убрав зеленые насаждения, организовало на участке платную автостоянку.

В суде отмечают, что согласно закону, нарушение целевого назначения земельного участка требует вмешательства госорганов для восстановления правильности его использования.

"Для восстановления нарушенного режима использования земельного участка уполномоченный орган, ответственный за земельную политику и надзор, выдал соответствующее предписание об устранении нарушения по использованию участка согласно целевому назначению. Однако ТОО "К" предписание не исполнил.

"Выяснив обстоятельства дела, суд удовлетворил иск по настоящему гражданскому делу и обязал ответчика принять соответствующие меры по правильному использованию земельного участка", - говорится в сообщении суда.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее мы писали о том, что полицейские обратились к алматинцам и напомнили, что установка самодельных парковочных устройств во дворах, в местах общего пользования является нарушением.

В полиции также призвали граждан сообщать о фактах установки самодельных парковочных мест в районные управления полиции или на пульт "102".

Мы также писали о том, что владельцы автомобилей в Алматы, живущие рядом с парковками, пожаловались на завышенные цены и нехватку мест. По их словам, отмена абонементов усложнила ситуацию.

В мае прошлого года депутат предложил сократить количество платных парковок в Казахстане. Как отметил тогда Самат Нуртаза, изначально предполагалось, что платные парковки позволят решить в крупных городах страны проблему беспорядочно припаркованных авто. Но в итоге, по его словам, проблема так и не была решена: наоборот, возникают вопросы, являющиеся основанием для социальных протестов.