Парковки во дворах: алматинцев призвали сообщать о самодельных ограничителях

Полицейскиеи Алматы напомнили, что установление самодельных парковочных устройств во дворах, в местах общего пользования является нарушением, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В прошлом году за указанное нарушение (505 КоАП РК) к ответственности привлечены около 234 человека.

По жалобам граждан демонтированы свыше 500 самодельных металлических конструкций.

Сегодня незаконные парковочные ограждения были демонтированы совместно с представителями акимата Турксибского района во дворе одного из домов по проспекту Суюнбай.

В отношеии двух местных жители применили меры административного воздейсвтия - каждого оштрафовали на сумму свыше 100 тыс. тенге.

В ДП Алматы также призвали граждан о фактах установки самодельных парковочных мест сообщать в районные управления полиции или на пульт "102".

Стоит отметить, соглано сатье 505 КоАП РК, нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.