Есть ли дефицит яиц в магазинах ЗКО, ответили в акимате

В магазинах Западно-Казахстанской области нет дефицита куриных яиц. Продукция реализуется только в регионе, экспорта в другие страны нет, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат ЗКО.

Как сообщили в ведомстве, в области функционирует две птицефабрики: ТОО "Уральская птицефабрика" (96 млн штук в год) и ТОО "Агрофирма "Акас" (60 млн. штук в год).

В акимате также отметили, что продукция реализуется только в регионе, экспорта в другие страны нет.

По информации ведомства, цена реализации яиц категории С1 на птицефабрике ТОО УПФ – 520 тенге/десяток, ТОО "Агрофирма "Акас" – 470 тенге/десяток.

С октября прошлого года куриные яйца поставляются в 50 торговых точках (СМ "Алтындар" – 22, СМ "Пешеход" – 9, СМ "Манго" – 2, СМ "Социальный" – 1, мини-маркеты – 13, СМ "Анвар" – 2, СМ "Вега" – 1) по 430 тенге за десяток.

В акимате сообщили, что торговые объекты реализуют продукцию населению по 475 тенге за десяток с 10% торговой надбавки.

"В целях недопущения оптовой реализации куриных яиц с октября 2023 года (с начала реализации товара стабфонда) ввели ограничение розничной продажи в торговых сетях – 30 штук в одни руки", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, яйца по заниженной цене будут продаваться до мая текущего года.

Объем поставок – ТОО "Агрофирма "Акас":

январь – 600 тыс. шт.;

февраль – 600 тыс. шт.;

март – 500 тыс. шт.;

апрель – 348 837 шт.

Между тем в акимате пояснили, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в Уральске в одни руки отпускают только десяток яиц. Данная мера была введена перед Новым годом в торговой сети "Пешеход", чтобы избежать спекуляцию во время праздников.

Еще, как рассказали в ведомстве, в регионе реализуется продукция из Актюбинской, Костанайской и Акмолинской областей, цена на которую выше из-за включенных в стоимость расходов на логистику.

Напомним, на этой неделе глава Минторговли и интеграции Арман Шаккалиев высказался о том, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита яиц и мяса птицы.

Также жители Актау отмечали, что за несколько дней цена на яйца выросла с 700 тенге за десяток до 830 тенге.

"Сначала яйца стоили 300, потом 450, затем 500, перед новым годом 600, сейчас почти уже 800 тенге. Мы уже боимся в магазины заходить", – заявляли жители города.

А на прошлой неделе мы писали о том, что за прошедшую неделю стоимость яиц первой категории в среднем по Казахстану выросла на 1,6%, а за год – на 15%.