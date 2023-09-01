Филиалы четырех зарубежных вузов откроются в городе Қонаев

Студенты. Иллюстративное фото: pexels.com

В городе Қонаев подписали меморандум по строительству Академгородка. Здесь планируется открыть филиалы четырех зарубежных вузов, сообщается на официальном сайте Миннауки и высшего образования.

По данным ведомства, 31 августа в городе Қонаев состоялась церемония подписания трехстороннего меморандума "О взаимном сотрудничестве" с участием руководителей акимата Алматинской области, Министерства науки и высшего образования РК, некоммерческой организации "Qonayev Academic Campus" Fund" и представителей СМИ.

Документ подписали аким области Марат Султангазиев, министр Саясат Нурбек и директор фонда Жанат Рахмани.

Отмечается, что данная договоренность достигнута во исполнение поручения президента РК по строительству "Академического городка Қонаев".

"В рамках соглашения будут проведены работы по переселению на территорию кампуса четырех университетов страны (на 1 этапе) и открытию четырех зарубежных университетов (на 2 этапе) в период 2024-2027 годов с проведением полной инфраструктуры в 2023-2024 годах, привлечению средств из международных организаций и инвестиционных фондов, строительству научно-исследовательских центров и лабораторий, общежитий и гостиниц", – говорится в сообщении.

Также, как сообщили представители Миннауки и высшего образования, академгородку предоставлено около 100 гектаров земельных участков, которые включены в Генеральный план города Қонаев.

Напомним, в октябре прошлого года Токаев предложил создать Академгородок в городе Қонаев из-за густонаселенности Алматы.

"Қонаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи. На сегодняшний день большая часть высших учебных заведений сосредоточена в Алматы. Это влияет на состояние густонаселенного мегаполиса: возникают пробки, не хватает общежитий и доступного жилья. Кроме того, в городе резко ухудшилось качество воздуха.

С учетом имеющихся проблем полагаю целесообразным рассмотреть вопрос создания в городе Қонаев Академгородка. Во многих странах вблизи крупных городов появились инновационные центры", – заявил тогда Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, в ноябре прошлого года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказывал, филиалы каких зарубежных вузов хотят открыть в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034811-filialy-chetyreh-zarubezhnyh-vuzov-otkroyutsya-v-qonaeve/