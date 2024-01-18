Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: изменится ли что-то в безопасности общественного транспорта

Глава Комитета адмполиции МВД РК Кайсар Султанбеков на брифинге СЦК высказался о безопасности пассажиров общественного транспорта после трагедии с автобусом в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Кайсар Султанбеков признал, что до этого случая охрана общественного порядка в общественном транспорте долгое время оставалась вне поля зрения полиции.

"В связи с происшествиями в Алматы – было несколько фактов: когда ДТП совершили, в результате которого погибли три человека, кроме того, еще наш гражданин приставал к гражданам других государств – мы организовали специальное профилактическое мероприятие.

Прежде чем его организовать, мы, в первую очередь, собрали руководителей транспортных компаний, которые занимаются перевозками пассажиров. Обсудили вместе с ними именно вопросы обеспечения безопасности в общественном транспорте, в том числе в отношении водителей тоже.

Когда обсуждали, то там ставились проблемы наличия камер видеонаблюдения в общественном транспорте, а также тревожных кнопок", – заявил спикер.

Вопрос же их установки, по его словам, относится к компетенции местных акиматов, а также владельцев этих транспортных средств.

"Они обычно устанавливаются за их счет, в зависимости от их финансовой возможности. Но на сегодня мы со всеми владельцами транспортных средств, кто занимается пассажирскими перевозками, эту работу ведем. Многие уже согласны. Также попробуем эту работу провести через местные исполнительные органы.

Конкретную сумму я вам сейчас не могу назвать. Считаю, что это преждевременно, потому что каждый владелец будет сейчас сам просчитывать, во сколько это обойдется", – добавил спикер.

В ведомстве назвали эту практику – хорошей, которая позволяет оперативно реагировать на факты противоправного поведения.

Напомним, в конце 2023 года в алматинском автобусе произошел конфликт между пассажиром и водителем, который привел к трагедии.

22 декабря пассажир автобуса 47-го маршрута ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы. Среди пострадавших – 15-летний подросток.

Также общественный резонанс вызвал случай, конфликт между пассажирами в автобусе Алматы, произошедший уже в этом месяце. Мужчина в салоне автобуса начал приставать к двум другим пассажирам, оказавшимся иностранцами.

Он то и дело толкал сидящего парня, а в какой-то момент даже попытался вытащить наушник из его уха. Полиция тогда задержала нарушителя.

При этом нередко становится известно и о других происшествиях в общественном транспорте.

Так, в октябре прошлого года в Сети появилось видео драки молодого человека и пожилого мужчины в автобусе в Семее. Авторы поста утверждали, что конфликт произошел из-за того, что парень якобы не уступил место мужчине.

К ответственности в итоге привлекли обоих участников конфликта.

А в июле пассажиры одного из автобусов устроили поножовщину в Алматы. Были задержаны двое мужчин 1991 и 1992 годов рождения. По предварительным данным, колотое ранение 26-летний алматинец получил в результате конфликта с пассажирами автобуса.

В мае же ожесточенный конфликт в автобусе сняли на видео в Уральске.