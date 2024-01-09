Конфликт между пассажирами в автобусе попал на видео в Алматы

В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина в автобусе в Алматы пристает к двум другим пассажирам. В полиции начали проверку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП мегаполиса.

Ролик появился в Telegram-канале Almaty News.

На кадрах заметно, что мужчина в салоне автобуса обращается к сидящим молодым людям.

Четко разобрать его слова не удается, однако заметно, что он то и дело толкает сидящего парня, а в какой-то момент даже пытается вытащить наушник из его уха.

"Пассажир, по-видимому, в нетрезвом виде приставал к двум другим пассажирам, не отходя от их сидения и даже распуская руки. Сами жертвы подобных домогательств отреагировали на это спокойно и покинули автобус", – говорится в подписи к публикации.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по этому случаю проводится проверка.

"По результатам будут приняты меры в соответствии с законодательством РК", – отметили в ведомстве.

Напомним, в октябре прошлого года в Сети появилось видео драки молодого человека и пожилого мужчины в автобусе в Семее. Авторы поста утверждали, что конфликт произошел из-за того, что парень якобы не уступил место мужчине.

К ответственности в итоге привлекли обоих участников конфликта.

А в июле пассажиры одного из автобусов устроили поножовщину в Алматы. Были задержаны двое мужчин 1991 и 1992 годов рождения. По предварительным данным, колотое ранение 26-летний алматинец получил в результате конфликта с пассажирами автобуса.

В мае же ожесточенный конфликт в автобусе сняли на видео в Уральске.

Кроме того, в конце 2023 года в алматинском автобусе произошел конфликт между пассажиром и водителем, который привел к трагедии.

22 декабря пассажир автобуса 47-го маршрута ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы. Среди пострадавших – 15-летний подросток.