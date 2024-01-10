Конфликт пассажиров автобуса в Алматы: нарушитель задержан

В Сети распространилось видео, на котором запечатлен конфликт между пассажирами маршрутного автобуса в Алматы. В полиции отреагировали на видео и наказали нарушителя, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что в ходе мониторинга социальных сетей были выявлены противоправные действия одного из пассажиров общественного транспорта в отношении другого пассажира.

"По данному факту в тот же день было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Подозреваемый задержан и арестован", - сообщили в ведомстве.

Как отметил первый заместитель начальника ДП города Алматы Нурлан Алмасбеков, на такое поведение будет незамедлительная реакция правоохранительных органов.

"Ни один из подобных вопиющих фактов не останется без внимания и мер реагирования. В этом и заключается принцип нулевой терпимости и неотвратимости наказания", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина в автобусе в Алматы пристает к двум другим пассажирам. На кадрах заметно, что мужчина в салоне автобуса обращается к сидящим молодым людям.

Четко разобрать его слова не удается, однако заметно, что он то и дело толкает сидящего парня, а в какой-то момент даже пытается вытащить наушник из его уха. В полиции тогда сообщили, что начали проверку по данному факту.