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"У религии нет национальности": православные и мусульмане в Алматы отметили Крещение нырянием в прорубь

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Крещение Господне в Алматы
Крещение Господне в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Окунанием в проруби и купели встретили алматинцы православный праздник Крещение Господне. Несмотря на холодную погоду в ночь на 19 января, желающих окунуться было много, передает корреспондент NUR.KZ.

Минус восемь градусов показывал термометр в ночь на 19 января. Но морозная погода не стала преградой для верующих, желающих набрать воды и окунуться в прорубь. С вечера горожане начали собираться у купелей и прорубей.

Крещение Господне в Алматы
Крещение Господне в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Традиционно много верующих собралось и у озера близ Крестовоздвиженского храма, расположенного в микрорайоне Карасу Алатауского района. Правда, большое озеро в этом году спустили, окунались верующие в небольшой близлежащий водоем.

Крещение Господне в Алматы
Крещение Господне в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В числе первых к озеру приехала семья Анфилофьевых. Привели супруги и троих детей, чтобы приобщить их к светлому празднику.

"Я только прилетел из вахты и сразу сюда. Сегодня вода обладает особыми свойствами, кристаллическая структура меняется. Я сегодня буду окунаться в прорубь. Я и в прошлом году окунался. Также в горы хожу и там в горной речке купаюсь.

Своим детям пример показываю. Мы не пьем, не курим, а дети учатся на нашем примере. И может однажды даже скажут, что тоже хотят окунуться на Крещение", - рассказывает глава семьи Иван.

Семья Анфилофьевых
Семья Анфилофьевых. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

После службы священнослужители освятили место для набора воды, а к половине второго ночи и купель. После верующие начали окунаться.

Крещение Господне в Алматы
Крещение Господне в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В числе первых в воду зашла Наталья.

"Всех верующих с праздником! Всем здоровья. Ныряю во второй раз, начала в прошлом году. Чувствую бодрость, будто заново родился. Со мной моя семья. Сын тоже окунается. А дочь и внуки - наша группа поддержки", - отмечает Наталья.

Наталья
Наталья. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Данат на праздник Крещения не обходится без ныряния в проруби. Эта традиция у алматинца сложилась пять лет назад. Говорит, с каждым годом все больше чувствует благодать.

"Эмоции отличные, чувствую себя замечательно. Я - крещенный казах, православный. Хочу сказать, что в религии нет национальности. Главное - сердцем верить. Всех с праздником", - поделился Данат.

Данат
Данат. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Парня поддерживают его друзья. Они хоть и не православные, но в прорубь сегодня тоже зашли. Говорят, ради своего друга готовы и не только в ледяную прорубь нырнуть.

"Благодать! Эмоции не описать. Я по национальности казах. У нас же многонациональный Казахстан. Мы все поддерживаем друг друга и даже праздники отмечаем вместе. Я пришел с братом, чтобы друга поддержать. Не считаю это чем-то сверхъестественным. Мы же все друзья в нашей многонациональной стране", - рассказал Ануар.

Ануар
Ануар. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Настроение у купели праздничное. Верующие и не только поздравляют друг друга с Крещением Господним. За безопасностью каждого, кто заходит в воду, следят спасатели. Не отказывают сотрудники ДЧС и в том, чтобы записать видео на память - об этом просит почти каждый ныряющий.

Крещение Господне в Алматы
Крещение Господне в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Прекрасно все. Каждый год ныряю, уже больше 10 лет. Это все благодать дает. Для здоровья можно хоть каждую неделю ходить, а вот благодать такая только в день Крещения", - говорит Олег.

Олег
Олег. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"У меня-то вера другая. Мне просто нравится. Это не адреналин или что-то подобное. Это скорее внутреннее ощущение тела. Как окунешься, главное - выдержать 15 секунд, а потом даже одеваться не охота. Вот я даже сейчас не тороплюсь одеваться", - рассказывает Толеухан.

Толеухан
Толеухан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заходят в купель даже дети. Среди них 10-летний Артем. На днях он сам изъявил желание окунуться в прорубь именно в праздник Крещения, о чем сказал своему отцу. Мужчина сына поддержал.

"Тело очень сильно колит. Сначала было очень страшно, но потом я перестал бояться. Это мой первый раз. Очень холодно. Но, думаю, что я бы окунулся и на следующий год", - говорит Артем.

Артем с отцом
Артем с отцом. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А Наталья с супругом каждый год приходят в этот храм, чтобы набрать освященной воды. Супруги являются прихожанами Крестовоздвиженского храма.

"Я выросла в этой церкви, на все службы ходила. Но потом мы переехали в другой конец города и реже стали ходить. А что касается воды, то тут главное - вера. Кто верит, тому она помогает", - говорит Наталья.

Наталья с мужем
Наталья с мужем. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К двум часам ночи людей у храма стало еще больше. Выстроились большие очереди к купелям и местам для набора воды. Для удобства алматинцев оборудовали теплые раздевалки. А для безопасности весь праздник здесь будут дежурить экстренные службы.

Крещение Господне в Алматы
Крещение Господне в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ранее начальник Управления гражданской обороны ДЧС сообщил, что в Алматы определены 10 мест купания, где обустроены и смонтированы купели. Также спасатель рассказал о мерах предосторожности.

А алматинский врач сообщил, что поход "с дивана в прорубь" может быть смертельно опасен. Среди факторов риска переохлаждение, резкий скачок артериального давления и обострение хронических инфекций.

Как прошли крещенские купания в Астане, можно почитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056043-almatintsy-otmetili-kreschenie-gospodne-nyryaniem-v-prorub/

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