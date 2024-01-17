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Где пройдут купания на Крещение в Алматы

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Мужчина окунается в прорубь
Крещение. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стало известно, где будут проходить купания на Крещение в Алматы. Об этом и мерах предосторожности рассказал начальник Управления гражданской обороны ДЧС Алматы Ануар Юсупов, передает NUR.KZ.

Как сообщил Юсупов во время брифинга на площадке РСК, определены 10 мест купания, где будут обустроены и смонтированы купели.

Алатауский район:

  • Приход Крестовоздвиженского храма, ул. Высоковольтная, 37Б;
  • Приход храма Христа Спасителя, пр. Райымбека, 493.

Алмалинский район:

  • Свято-Никольский собор, ул. Байтурсынова, 56/5.

Ауэзовский район:

  • Богоявленский приход, ул. Садовникова, 196.

Жетысуский район:

  • Приход Успенского храма поселка Первомайский, ул. Центральная, 86;
  • Приход храма великомученицы Параскевы, ул. Жансугурова, 500В.

Медеуский район:

  • Иверско-Серафимовский женский монастырь, ул. Хамиди, 30;
  • Приход Благовещенского храма Алматы, мкр. Алатау, ул. Ибрагимова, 13;
  • Собор в честь иконы Божией Матери Казанская, ул. Халиуллина, 45-А.

Турксибский район:

  • Покровско-Всехсвятский приход, ул. Юных Пионеров, д. 85.

Спикер рекомендует не устраивать самовольных и хаотичных омовений в местах, не отведенных для этой цели, и не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Рядом с купелью, оборудованной на открытой местности, говорит он, не должно находиться более 3 человек. Кроме того, перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. Купаться лучше в присутствии медиков и спасателей, а после купания - растереть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду, попить теплый чай.

"Помните: при длительном пребывании в холодной воде возможно развитие судорожных синдромов и обморожения. Также, при резком погружении в холодную воду вероятно развитие сердечной недостаточности", - сообщил он.

Вместе с тем, отметил он, остальные водоемы, пруды и горные реки запрещены для купания. Сейчас они покрыты льдом, а подходы к горным рекам очень скользкие: при входе в воду можно поскользнуться, получить различные переломы и травмы. Течение рек под льдом очень сильное и может унести тело человека, потерявшего равновесие или сознание, сообщил спикер.

Также не следует купаться в местах, где установлены знаки "Купание запрещено"; выходить на тонкие и неокрепшие участки льда; собираться группами на отдельных участках льда. Нарушение этих правил влечет административную ответственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055935-gde-proydut-kupaniya-na-kreschenie-v-almaty/

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