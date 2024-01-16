Кому смертельно опасно купаться в проруби на Крещение, рассказал алматинский врач

Кому смертельно опасно купаться в проруби на Крещение, рассказал доцент кафедры патофизиологии КазНМУ Бауыржан Касенов, передает корреспондент NUR.KZ.

18-19 января в Казахстане пройдут крещенские купания. Однако не всем гражданам стоит соблюдать эту традицию, рассказал врач.

Как считает специалист, в купаниях нередко участвует определенная категория населения, которую привлекает возможность получить эмоции от совершения экстремальных действий. При этом о должной подготовке к процедуре многие даже не задумываются.

"Само по себе закаливание - это целый комплекс мероприятий. Как правило, это периодичные купания в холодной воде, при которых постепенно уменьшаются интервалы закаливания.

Что касается крещенских купаний, то здесь люди зачастую получают удовольствие от того, что они способны совершить какие-то экстремальные действия: преодолеть свой страх, раздеться на холоде, нырнуть в ледяную воду, получить болевое ощущение. И потом - выйти с ощущением подвига. Те же самые эмоции, когда человек идет в гору на пик: когда преодолел, получаешь эмоциональное удовлетворение", - рассказал Бауыржан Касенов.

При этом, говорит он, поход “с дивана в прорубь” может быть смертельно опасен. Среди факторов риска врач называет переохлаждение, резкий скачок артериального давления и обострение хронических инфекций - тонзиллита, ангины, пневмонии.

"Разумеется, так бывает не у всех. Но определенный процент случаев описан. Человек может нырнуть - и у него произойдет резкое сокращение сосудов. Помимо этого, болевое раздражение идет: рецепторы холода связаны с болевым.

Будет несколько видов стресса… может произойти рефлекторная остановка дыхания или остановка сердца. Если никто не заметит, человек может уйти в прорубь, под лед - тогда уже сложнее будет спасать. Надо применять страховочные тросы - на случай резкой остановки сердца, чтобы человека вытащить", - сообщил доцент.

Специалисты советуют соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия. Важно помнить о правилах безопасности и в отведенных для купаний местах: рядом с купелью должно стоять не больше трех человек, нырять следует лишь под присмотром спасателей и медработников.

Перед тем, как войти в воду, можно сделать разминку, которая поможет разогреться, после обряда следует растереть себя полотенцем, надеть теплые вещи и выпить горячий чай. Если во время купаний вы почувствовали какое-либо ухудшение состояния здоровья, следует немедленно обратиться к медикам, дежурящим на месте купаний.