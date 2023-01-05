Как живет село в Карагандинской области, где отказались от алкоголя год назад (видео)

Село Ткенекты. Кадр из видео: 24.kz

Жители села Ткенекты в Карагандинской области год назад решили полностью отказаться от алкоголя. В течение года в населенном пункте не случилось ни одного происшествия, передает телеканал "Хабар 24".

Как сообщает телеканал, 226 жителей села Ткенекты год назад приняли решение отказаться от алкоголя. Спиртное на праздничных столах заменил кумыс – полезный национальный напиток.

"В этом селе водку не продают. Я не знаю ни одного жителя, который пьет крепкие напитки. Мы и без спиртного живем на позитиве. Предлагаем перенять наш опыт и другим селам", – рассказал председатель Совета аксакалов Омир Буркитбаев.

Сделать Ткенекты абсолютно трезвым предложили аким и участковый. Безалкогольную идею поддержали как жители, так и местные предприниматели, даже несмотря на упущенную выгоду.

"Мы не продаем спиртное, да и спроса нет у нас на него. Участковый нас часто проверяет. Он у нас молодой, инициативный. Не хочется получить выговор от человека, который мне в сыновья годится", – заявила предприниматель Рысты Сарсекеева.

При этом, как отметил сельский участковый инспектор Алибек Оспанов, это было совместным решением.

"Мы с акимом выступили с инициативой, председатель общественного совета нас поддержал. Теперь сообща работаем в этом направлении. Хотим, чтобы наша молодежь вела правильный и здоровый образ жизни, чтобы не было преступности", – подчеркнул он.

Сообщается, что размеренную жизнь Ткенекты в течение года не омрачило ни одно преступление. Как считают жители, благодаря общественному запрету на алкоголь. За хорошие показатели акима образцового села отличил глава МВД. Министр вручил Ерлану Оспанову медаль "За внесенный вклад в обеспечение порядка".

Добавим, что село Ткенекты расположено в Нуринском районе Карагандинской области Казахстана, является административным центром Сарыозенского сельского округа.

Село Ткенекты на карте Казахстана. Скриншот: Google Maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004182-kak-zhivet-selo-v-karagandinskoy-oblasti-gde-otkazalis-ot-alkogolya-god-nazad-video/