Потепление ожидается в Казахстане в ближайшие дни

С 18 по 20 января в Казахстане синоптики прогнозируют постепенное ослабление морозов. При этом в некоторых частях страны все еще будет идти снег, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как объясняют метеорологи, обширный антициклон, который обусловил ясную морозную погоду в большинстве областей Казахстана, начинает сдавать свои позиции, в связи с чем ожидается постепенное повышение температурного фона и небольшой снег.

Однако на западе, юге и юго-востоке страны сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, ожидается гололед, усилится ветер с метелью.

В ночные и утренние часы по территории страны ожидается туман.

Напомним, вчера представители МВД предупредили водителей об опасности поездок в непогоду.

"При ухудшении погодных условий, ограничении видимости, гололеде на дорогах страны вводятся ограничения для движения автомобилей. В первую очередь это связано с необходимостью сохранения жизни и здоровья наших граждан и предотвращения дорожно-транспортных происшествий", – подчеркивали правоохранители.

При этом отмечалось, что в случаях неповиновения законным требованиям полиции при закрытии дорог к водителям транспортных средств принимаются меры в виде штрафа либо ареста до 5 суток, а за повторное "непослушание" в течение года – до 10 суток.

Также отметим, что сегодня в Астане и Шымкенте осадков не ожидается, а вот алматинцев вновь ждет снегопад.