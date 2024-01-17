Снегопад и мороз до 27 градусов ожидаются в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 17 января - лишь в одном мегаполисе ожидаются осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают снегопад. Температура днем составит до -3 градусов, а ночью опустится до -9 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем ожидается мороз до -15 градусов, ночью температура снизится до -27 градусов. Скорость ветра – 3,8 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 1 градуса, ночью опустятся до -7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,8 м/с.