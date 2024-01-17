Некоторых школьников перевели на дистанционку в Астане

В среду, 17 января, ученики 0-9 классов школ Астаны будут заниматься в дистанционном формате. Об этом сообщили в столичном управлении образования, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальной Instagram-странице управления образования столицы, в связи с ухудшением погодных условий 17 января 2024 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

Отметим, что вчера в столице также перевели на дистанционный формат обучения школьников и студентов колледжей. В понедельник из-за мороза школьники также занимались онлайн.

Согласно данным портала Gismeteo, сейчас в Астане наблюдается 26 градусов мороза, в течение дня температура поднимется до -16 градусов. Осадков в городе не ожидается, скорость ветра составит 2 м/с.