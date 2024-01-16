Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Полицейские обратились к казахстанским водителям

Опубликовано:

Машина едет по зимней дороге
Дорога зимой. Иллюстративное фото: pexels.com

Представители МВД обратились к водителям в Казахстане, призвав их не выезжать на трассы при ухудшении погоды. Им напомнили о наказании за неповиновение, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"При ухудшении погодных условий, ограничении видимости, гололеде на дорогах страны вводятся ограничения для движения автомобилей. В первую очередь это связано с необходимостью сохранения жизни и здоровья наших граждан и предотвращения дорожно-транспортных происшествий", – обратился к казахстанцам председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.

По его словам, всего с начала зимы участки дорог в Казахстане перекрывались более тысячи раз, а за 16 дней января – более трехсот.

"Через СМИ и путем рассылки на мобильные телефоны до населения доводится информация о ситуации на конкретных участках дорог. Для обеспечения безопасности на эти участки выставляются наряды полиции, которые по необходимости осуществляют сопровождение колонн автомобилей.

В случаях ограниченной видимости патрульный автомобиль с включенными маячками движется спереди и является ориентиром для движения остальных автомобилей", – подчеркнул Султанбаев.

В этом году во время закрытия дорог уже были сопровождены более 15 тысяч транспортных средств, из снежных заносов эвакуировано 433 человека, в том числе 44 ребенка и 117 автомобилей.

"В случаях неповиновения законным требованиям полиции при закрытии дорог к водителям транспортных средств принимаются меры в виде штрафа либо ареста до 5 суток, а за повторное "непослушание" в течение года – до 10 суток.

С начала года за выезд на дороги в период их закрытия к ответственности уже привлечено восемь нарушителей", – добавил полицейский.

Так, при неблагоприятных погодных условиях водителей призвали не выезжать на дальние расстояния и воздержаться от загородных поездок.

Отметим, что сейчас, по данным "КазАвтоЖола", введено ограничение движения транспорта на 3 участках автодорог республиканского значения в 3 областях:

  • Жамбылская область – участок трассы "Алматы-Ташкент-Термез" от села Кенен до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай). Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
  • Западно-Казахстанская область – участок трассы "Самара-Шымкент" от поселка Подстепное до поселка Жымпиты. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.
  • Северо-Казахстанская область – участок трассы "Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" от села Возвышенка до села Рощинское. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055836-politseyskie-obratilis-k-kazahstanskim-voditelyam/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.