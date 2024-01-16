Полицейские обратились к казахстанским водителям

Представители МВД обратились к водителям в Казахстане, призвав их не выезжать на трассы при ухудшении погоды. Им напомнили о наказании за неповиновение, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"При ухудшении погодных условий, ограничении видимости, гололеде на дорогах страны вводятся ограничения для движения автомобилей. В первую очередь это связано с необходимостью сохранения жизни и здоровья наших граждан и предотвращения дорожно-транспортных происшествий", – обратился к казахстанцам председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.

По его словам, всего с начала зимы участки дорог в Казахстане перекрывались более тысячи раз, а за 16 дней января – более трехсот.

"Через СМИ и путем рассылки на мобильные телефоны до населения доводится информация о ситуации на конкретных участках дорог. Для обеспечения безопасности на эти участки выставляются наряды полиции, которые по необходимости осуществляют сопровождение колонн автомобилей.

В случаях ограниченной видимости патрульный автомобиль с включенными маячками движется спереди и является ориентиром для движения остальных автомобилей", – подчеркнул Султанбаев.

В этом году во время закрытия дорог уже были сопровождены более 15 тысяч транспортных средств, из снежных заносов эвакуировано 433 человека, в том числе 44 ребенка и 117 автомобилей.

"В случаях неповиновения законным требованиям полиции при закрытии дорог к водителям транспортных средств принимаются меры в виде штрафа либо ареста до 5 суток, а за повторное "непослушание" в течение года – до 10 суток.

С начала года за выезд на дороги в период их закрытия к ответственности уже привлечено восемь нарушителей", – добавил полицейский.

Так, при неблагоприятных погодных условиях водителей призвали не выезжать на дальние расстояния и воздержаться от загородных поездок.

Отметим, что сейчас, по данным "КазАвтоЖола", введено ограничение движения транспорта на 3 участках автодорог республиканского значения в 3 областях: