Школьников и студентов колледжей перевели на дистанционку в Астане

Во вторник, 16 января, из-за плохих погодных условий школьники и студенты колледжей в Астане будут заниматься дистанционно, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования.

Как сообщается на официальной Instagram-странице Управления образования Астаны, в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

Напомним, вчера школьники столицы, а также еще нескольких регионов страны учились дистанционно - уроки перевели в онлайн-формат из-за сильных морозов, бурана, гололеда и усиления ветра.

Сегодня штормовое предупреждение объявлено в десяти регионах страны, в том числе и в Алматы и Шымкенте.

В Астане, по прогнозам синоптиков, днем ожидается мороз до 19 градусов и усиление ветра до 3 метров в секунду.