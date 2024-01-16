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Школьников и студентов колледжей перевели на дистанционку в Астане

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Ребенок учится
Ребенок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Во вторник, 16 января, из-за плохих погодных условий школьники и студенты колледжей в Астане будут заниматься дистанционно, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования.

Как сообщается на официальной Instagram-странице Управления образования Астаны, в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

Напомним, вчера школьники столицы, а также еще нескольких регионов страны учились дистанционно - уроки перевели в онлайн-формат из-за сильных морозов, бурана, гололеда и усиления ветра.

Сегодня штормовое предупреждение объявлено в десяти регионах страны, в том числе и в Алматы и Шымкенте.

В Астане, по прогнозам синоптиков, днем ожидается мороз до 19 градусов и усиление ветра до 3 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055667-shkolnikov-i-studentov-kolledzhey-otpravili-na-distantsionku-v-astane/

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