"Не пихнула, а бумажку дала": уголовное дело завели на учителя после видео в Талгаре

В Сети появилось видео, снятое в Талгаре, на котором было запечатлено жестокое обращение учителя с ребенком. На ситуацию отреагировали в прокуратуре Алматинской области, передает NUR.KZ.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что учитель разговаривает с ребенком в грубых тонах и отчитывает его за плохо решенную задачу. В какой-то момент мальчик падает на пол.

"Вы что вообще бестолковые? Вставай, не валяйся! Я тебя не пихнула, я тебе бумажку дала. Актриса, блин, и актеры, это какой-то кошмар, блин", - говорит учитель.

Между тем в посте в Instagram указывается, что данная ситуация произошла в частной школе в Талгаре.

"Дети сообщают о случаях жестокого обращения, включая дергание за волосы, толкание и повышенный голос со стороны педагогов", - указывается в публикации в соцсети.

На инцидент обратили внимание в прокуратуре Алматинской области. Корреспонденту NUR.KZ в ведомстве пояснили, что данный факт зарегистрирован в полиции по ч.2 ст.140 УК РК. Начато досудебное расследование.

"Правоохранителями выясняются подробные обстоятельства, отбираются пояснения администрации школы и иных лиц.

Также прокуратурой района в департамент качества среднего образования области внесено представление об устранении нарушений законности", - отметили в надзорном органе.

В прокуратуре Алматинской области отметили, что о любых фактах совершения правонарушений в отношении детей следует сообщать на номер: +7 777 012 35 91 или в Instagram almaty_obl_prok.

Добавим, что согласно ч.2 ст.140 УК РК неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей (до 552 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее в Алматинской области нашли истощенных детей. В частности, в Илийском районе был обнаружен 6-летний ребенок, который из-за голода не разговаривал и не мог ходить. Его экстренно госпитализировали в районную больницу с диагнозом "двусторонняя пневмония", где ему оказали медицинскую помощь.