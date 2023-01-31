Учителя физкультуры уволили после скандального видео в Астане

Учитель с учениками. Кадр из видео: t.me/egovpress

Управления образования Астаны провело служебное расследование в одной из столичных школ после жалобы родителей. По итогам расследования уволен учитель физкультуры, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором учитель толкает девочку.

По данному факту столичным управлением образования была проведена проверка.

"В ходе расследования факт поведения по отношению к ученице 2 класса, не соответствующий педагогической этике, подтвердился. Учителю физической культуры вынесено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора на основании рекомендации совета по педагогической этике", – говорится в сообщении ведомства.

30 января педагога уволили.

"В целях недопущения фактов несоблюдения этических норм и требований проведена профилактическая работа с коллективом школы. Заместителю руководителя по воспитательной работе поручен контроль за соблюдением основных принципов педагогической этики и впредь недопущением таких ситуаций", – добавили в управлении.

Напомним, в ноябре прошлого года похожая ситуация произошла в Жанаозене - в соцсетях появилось видео, судя по которому учитель физкультуры бил детей и повышал на них голос. После этого педагога уволили, а директору школы сделали замечание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007388-uchitelya-fizkultury-uvolili-posle-skandalnogo-video-v-astane/