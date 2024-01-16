"Как в Европе": в Минторговли ответили на критику высоких цен в ресторанах и кафе

На брифинге правительства главу Минторговли спросили, почему цены в Казахстане выросли настолько, что теперь сравнимы с ценами в ресторанах Европы, передает корреспондент NUR.KZ.

По мнению министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева, понятие "цены как в других странах" слишком обширное, поскольку размер продовольственной инфляции в каждой стране свой.

"Например, ситуация у наших ближайших соседей: в Азербайджане продинфляция - 10,4%, в Узбекистане - 15,1%, в России - 8,2%. Если по дальней дуге смотреть, то, например, в Бельгии и Франции показатель продовольственной инфляции равен 7,2%.

Что касается, например, туристических стран, то в Турции показатель инфляции составляет 72%, а в Египте - 60%. Поэтому здесь все относительно. Где-то продовольственная инфляция и индекс цен выше значительно, где-то - они такие же, как и у нас", - заявил Шаккалиев.

Он добавил, что Казахстан ориентируется на индекс продовольственных цен ФАО. Согласно этому показателю, цены растут по всему миру.

Шаккалиев также отметил, что Казахстан не является "антилидером" в рейтинге стран с высоким чеком в ресторанах и кафе.

"Что касается стоимости гастрономических услуг, то здесь тоже есть определенные ценовые ряды. Зависит от сегмента: фастфуд или премиум-ресторан. Все так же очень неоднозначно и неоднородно.

Поэтому я бы сказал, что мы сегодня не являемся антилидерами ни в региональном смысле, ни в мировом. Траты на гастрономические услуги зависят от вкусовых предпочтений и финансовых возможностей человека", - добавил министр.

Напомним, в марте 2023 года Нацбанк провел опрос среди 1 500 казахстанцев старше 18 лет, проживающих в разных городах страны. Респондентам был задан ряд вопросов о росте цен.

Среди прочего казахстанцы отметили подорожание услуг ресторанов и кафе.

В апреле 2023 года стало известно, что за год еда в заведениях общественного питания в Казахстане подорожала на 25%. По мнению аналитиков, это самый большой скачок за последние пять лет.

При этом рестораторы объяснили, что вынуждены были увеличить чек из-за подорожания продуктов.

Напомним, что в преддверии Нового года мы рассказывали, как изменились цены на основные продукты питания в 2023 году в Казахстане.