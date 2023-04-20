Почему в кафе и ресторанах Казахстана стало дороже питаться, объяснили рестораторы

Ресторан. Иллюстративное фото: pexels.com

Питание в заведениях общественного питания в Казахстане может значительно подорожать в Казахстане. За год цены в ресторанах, по официальным данным, выросли на четверть, передает сайт телеканала КТК.

В одном из алматинских ресторанов цены за год переписывали дважды. Супы, мясные блюда и салаты здесь, как сообщается, значительно подорожали. Но, несмотря на это, в этом ресторане всегда есть посетители – не менее 90 клиентов в день, говорится в телесюжете.

К слову, по подсчетам аналитиков, казахстанцы в последнее время стали чаще питаться вне дома.

Один из опрошенных телеканалом казахстанцев рассказал, увеличилась ли сумма чека при походе в рестораны или кафе.

"Смотря в каком ресторане, наверное. В целом само собой, это же влияет на себестоимость, продукты", – сказал Айдос Шагиров.

Однако, по словам казахстанца, реже от этого в заведения он ходить не стал.

"Подорожание идет, наверное, как-то плавно, и когда ходишь, особо не замечаешь. Но если сравнивать с каким-то периодом: месяц-два-три назад – конечно, чувствуется. А так, это незаметно", – выразил мнение другой опрошенный Камиль Искандар.

По данным Бюро национальной статистики, за год еда в заведениях общественного питания в Казахстане подорожала на 25%. По мнению аналитиков, это самый большой скачок за последние пять лет.

Кроме того, как сообщается, значительно выросли ценники в эконом-сегменте – в столовых и заведениях, где подают фастфуд. Владельцы ресторанов объясняют, что стоимость блюд в меню меняют вслед за дорожающими продуктами.

"Основные статьи расходов – это у нас, в первую очередь, закуп продуктов, зарплата сотрудников и арендные коммунальные платежи. Естественно, сейчас продукты подорожали минимум на 30-50%. Мясо много где у нас. Практически во всех продуктах, во всех наименованиях меню есть мясо", – рассказала учредитель Ассоциации общественного питания Сулушаш Туякова.

На вопрос, могут ли подорожать цены еще на 10%, она ответила утвердительно.

"Учитывая темпы инфляции, конечно", – добавила Туякова.

Для примера корреспондент телеканала изучила меню в одном из ресторанов. В результате, по подсчетам, заказ из первого блюда, второго, десерта и чайника чая мог бы обойтись в более чем 6 тыс. тенге. По словам корреспондента, такой же заказ год назад составил бы около 5 тыс. тенге.

Вчера президент Касым-Жомарт Токаев на совещании с правительством назвал рост цен на продовольствие небывалым за последние 15 лет.

"Реального результата в развитии сельского хозяйства и промышленности нет. Вот и основная причина продуктовой инфляции. Объема производимого в стране товара недостаточно для обеспечения внутреннего спроса. Зависим от импорта", – сказал президент.

В феврале, как сообщается, инфляция достигла своего годового пика, превысив 21%. Сейчас люди тратят на продукты больше половины ежемесячного дохода, говорится в телесюжете.

Источник: КТК

Ранее мы писали, что Казахстан отличился самой высокой инфляцией среди стран ЕАЭС.

В Евразийской экономической комиссии рассказали, что средняя годовая инфляция среди стран ЕАЭС (Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия) по итогам марта текущего года составила 5,5%. В месячном выражении этот показатель составляет 0,4%, а с начала года – 1,9%.

При этом самый высокий рост цен среди всех стран-участниц ЕАЭС наблюдается именно в Казахстане – 18,1%, то есть в 3,2 раза больше среднего показателя.

По данным на сайте Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в марте 2023 года цены на продовольственные товары повысились на 1,1%, а на непродовольственные товары, платные услуги – по 0,8% каждый.

Среди продуктов питания, как сообщается, заметнее всего подорожали овощи.

К примеру, в марте помидоры выросли в цене на 12,7%, перец сладкий – на 4,9%, капуста – на 4,5%, свекла – на 3,6%. Повышение цен отмечено также на рис (3,4%), прохладительные напитки (3,3%), молоко ультрапастеризованное (2,8%) и еще на ряд других продуктов питания.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Алматинской области – 1,5%, самая низкая – в Астане (0,4%).

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Алматинской области (2,2%), непродовольственные – в Мангистауской и Карагандинской областях – по 1,1%, платные услуги – в Туркестанской области (2,0%).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2017482-pochemu-v-kafe-i-restoranah-kazahstana-stalo-dorozhe-pitatsya-obyasnili-restoratory/