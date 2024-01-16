"Никогда не думали уезжать, теперь – тем более": о новом городе близ Алматы высказались его жители (видео)

В бывшем поселке Жетыген сейчас проживает порядка 25 тысяч человек. Чего ждут от своего поселка теперь уже в статусе города, рассказали сами жители, передает телеканал Almaty.

Поселок Жетыген, который находится в пятидесяти километрах от Алматы, буквально на прошлой неделе преобразован в город Алатау. Сейчас здесь проживает более 25 тысяч жителей. Многие жители не скрывают своей радости и ждут больших перемен, а некоторые отнеслись к преобразованиям весьма скептически.

Одной из ощутимых проблем здесь остается безработица. Большинство жителей города работают либо в соседнем мегаполисе, либо в городе Қонаев, поэтому им приходится тратить по несколько часов только на дорогу.

"Хотелось бы, чтобы открыли больше предприятий. Мои дети в этом году заканчивают школу, и работать им здесь негде. Вся молодежь старается уезжать - это, конечно, огорчает", - поделилась жительница Алатау Айткуль Макина.

Однако и безработица не самая насущная проблема в городе.

"Дорога вся разбитая, в плачевном состоянии, не ремонтируется. Больница у нас тоже маленькая, в основном население туда даже не обращается, потому что нет смысла", - негодует жительница Алатау Елена.

Новоиспеченные горожане уверены, что в первую очередь нужно наладить социальную инфраструктуру. Как оказалось, в городе нет пожарной части, большой больницы и Дома культуры. Сомнения вызывает и ситуация с отоплением и электроснабжением в Алатау, которая не соответствует статусу города даже областного значения.

Есть среди горожан и те, кто с радостью принял новость об переменах. Люди возлагают большие надежды на развитие населенного пункта.

"Конечно, мы обрадовались. Здесь железнодорожная станция, крестьянское хозяйство развито, надо поддерживать, много перспектив. Мы здесь всю жизнь прожили и никогда не думали уезжать, теперь - тем более", - отметил житель Алатау Малмабек Базаркулов.

В местном акимате говорят, что в регионе предстоит масштабная работа по превращению Алатау в новый международный хаб, чтобы привлекать инвестиции. Отмечается, что в состав нового города войдут 8 населенных пунктов Илийского района.

"Одним из главных моментов будет привлечение инвестиций, который позволит увеличивать налоговую базу и создавать рабочие места. Ну, в частности, в Жетыгене есть ряд проблем.

А наличие собственного бюджета будет создавать более качественные услуги. Бюджет сможет более качественно выполнять такие базовые потребности жителей - это свет, вода, газ, дороги", - подчеркнула председатель Илийского районного маслихата Роза Абилова.

Отмечается, что уже в этом году здесь начнется масштабное строительство. Планируется возвести Дом культуры, больницы, социальные объекты. Но пока о точных сроках местные власти не говорят.

Напомним, еще в ноябре прошлого года сообщалось, что село Жетыген в Алматинской области может стать городом областного значения и получить новое название.

9 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. В частности, речь идет о реорганизации Илийского района Алматинской области путем выделения из него села Жетыген. И село Жетыген переименовать в город Алатау.

Сразу на следующий день в Министерстве национальной экономики озвучили планы по дальнейшему экономическому развитию региона.

Фото: Николай Дмитриевич Булыкин, опубликовано Wikimedia