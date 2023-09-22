Новая парковка появилась в аэропорту Алматы (фото)

На территории аэропорта Алматы появилась новая парковка. На данный момент открыта стоянка на 140 мест, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Алматы.

"Сообщаем, что в Международном аэропорту Алматы открылась первая часть новой парковочной территории на 140 мест. Парковочная зона находится в привокзальной части южного VIP-терминала.

Вторая часть новой парковки будет открыта до конца текущего месяца", – рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Парковка в аэропорту. Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

В аэропорту добавили, что точное количество дополнительных парковочных мест будет сообщено позже.

Парковка в аэропорту. Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

Парковка в аэропорту. Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

Напомним, ранее мы рассказывали, как будет выглядеть новый строящийся терминал аэропорта. Также 1 сентября был открыт пандус для заезда на второй этаж и высадки пассажиров на вылет.