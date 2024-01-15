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Из-за морозов школьников в Астане и еще нескольких областях перевели на дистанционку

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Дети делают уроки на планшете
Дети с планшетами. Иллюстративное фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Школьников нескольких регионов, в том числе и Астаны, в понедельник, 15 января, перевели на дистанционный формат обучения из-за непогоды, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Inastagram-аккаунте управления образования Астаны, в связи с ухудшением погодных условий 15 января 2024 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

В Караганде учиться в формате онлайн сегодня будут учащиеся 0-4 классов первой смены. Об этом сообщается в Telegram-канале отдела образования Караганды.

Telegram-канал акимата Актюбинской области сообщает, что 15 января из-за понижения температуры воздуха занятия для учащихся 1-9 классов I смены в Актобе, Айтекебийском, Алгинском, Темирском, Кобдинском, Каргалинском, Байганинском и Хромтауском районах будут переведены на дистанционный формат обучения.

В остальных районах школьники будут заниматься в штатном режиме.

По данным агентства Kazinform, в онлайн-формате сегодня будут заниматься также 0-9 классов первой смены в Усть-Каменогорске.

В Кокшетау из-за сильных морозов и ветра учащихся 1-9 классов, занимающихся в первую смену, также перевели на дистанционный формат обучения.

Напомним, накануне сообщалось, что в 13 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за сильных морозов, метели, гололеда и усиление ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055414-iz-za-morozov-shkolnikov-v-astane-i-esche-neskolkih-oblastyah-pereveli-na-distantsionku/

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