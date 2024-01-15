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Морозы до 32 градусов и снег обещают жителям мегаполисов Казахстана в понедельник

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Мужчина с зонтом идет в непогоду
Мужчина с зонтом. Иллюстративное фото: Getty images / Zabavna

В понедельник, 15 января, в Алматы и Шымкенте обещают снег, а жителей Астаны ждут морозы до 32 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня ожидается снег и небольшое усиление ветра до 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит минус 3-5 градусов, ночью – опустится до минус 8-10 градусов.

Помимо этого, в южной столице обещают туман и гололед, из-за чего здесь объявлено штормовое предупреждение.

Жителей Астаны предупреждают о сильном морозе: днем термометры покажут минус 21-23 градуса, ночью в столице похолодает до минус 30-32 градусов. Осадков в Астане не будет, а скорость ветра составит 3-8 м/с.

В Шымкенте, как и в Алматы, сегодня ожидается снег и усиление ветра до 8-13 м/с. Температура воздуха в мегаполисе днем составит от 0 до минус 2 градусов, ночью – от минус 7 до минус 9 градусов.

Напомним, штормовое предупреждение сегодня объявлено в тринадцати областях Казахстана. Из-за непогоды в некоторых регионах школьники переведены на дистанционный формат обучения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055423-morozy-do-32-gradusov-i-sneg-obeschayut-zhitelyam-megapolisov-kazahstana-v-ponedelnik/

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