Морозы до 33 градусов пообещали казахстанцам
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Морозная погода ожидается в ближайшие три дня, с 16 по 18 января, по Казахстану - в некоторых регионах похолодает до -33 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Как пояснили синоптики, обширный антициклон обусловит ясную морозную погоду в большинстве областей Казахстана.
Лишь на западе и юго-востоке страны ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде снега, усилится ветер с метелью.
Основной температурный фон:
- на севере, востоке и в центре: ночью – -25...-33 градуса, днем – -15...-23 градуса;
- на юге и юго-востоке: ночью – -5...-15 градусов, днем – -2...-7 градусов;
- на западе: ночью – до -8...-18 градусов, днем – до -3...-15 градусов.
Отметим, что в некоторых регионах Казахстана морозы наблюдаются и сейчас.
Например, в Астане сегодня днем пообещали морозы ниже -20 градусов, предстоящей ночью – до -32 градусов.
Из-за сильных морозов в ряде регионов Казахстана было объявлено штормовое предупреждение, также в некоторых областях ожидается усиление ветра, туманы и гололед.
Кроме того, школьников в Астане и еще нескольких областях перевели на дистанционку из-за неблагоприятных погодных условий.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055486-morozy-do-33-gradusov-poobeschali-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/