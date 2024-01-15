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30 лет независимости Казахстана

Морозы до 33 градусов пообещали казахстанцам

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Женщина с детьми идет по тротуару зимой
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Морозная погода ожидается в ближайшие три дня, с 16 по 18 января, по Казахстану - в некоторых регионах похолодает до -33 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как пояснили синоптики, обширный антициклон обусловит ясную морозную погоду в большинстве областей Казахстана.

Лишь на западе и юго-востоке страны ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде снега, усилится ветер с метелью.

Основной температурный фон:

  • на севере, востоке и в центре: ночью – -25...-33 градуса, днем – -15...-23 градуса;
  • на юге и юго-востоке: ночью – -5...-15 градусов, днем – -2...-7 градусов;
  • на западе: ночью – до -8...-18 градусов, днем – до -3...-15 градусов.

Отметим, что в некоторых регионах Казахстана морозы наблюдаются и сейчас.

Например, в Астане сегодня днем пообещали морозы ниже -20 градусов, предстоящей ночью – до -32 градусов.

Из-за сильных морозов в ряде регионов Казахстана было объявлено штормовое предупреждение, также в некоторых областях ожидается усиление ветра, туманы и гололед.

Кроме того, школьников в Астане и еще нескольких областях перевели на дистанционку из-за неблагоприятных погодных условий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055486-morozy-do-33-gradusov-poobeschali-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/

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