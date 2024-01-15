Что смотрят в соцсетях казахстанские дети, рассказала эксперт

Глава РОО "Сенімен Болашақ" Жансая Бердимурат на брифинге в СЦК рассказала, как соцсети влияют на жизнь казахстанских детей, передает корреспондент NUR.KZ.

Жансая Бердимурат сообщила, что их общественным объединением было исследовано влияние соцсетей на общение между детьми и родителями.

"Выявлена необходимость повышения цифровой грамотности и критического мышления как подростков, так и родителей, для снижения негативных эффектов социальных сетей.

Подростки в большинстве случаев не перепроверяют информацию в социальных сетях, не практикуют инструменты фактчекинга. Однако, это также связано с тем, что в условиях перенасыщенности информацией, подростки отдают больший приоритет развлекательному контенту", - сообщила эксперт.

При этом, как отметила Бердимурат, подростки рассматривают свои профайлы в социальных сетях в качестве личного цифрового пространства и не приветствуют неуважительное вмешательство в цифровое самовыражение со стороны родителей или родственников.

Добавим, что Республиканское общественное объединение "Сенімен Болашақ", согласно информации на сайте, - это некоммерческая организация, созданная в результате добровольного объединения граждан. Объединение оказывает поддержку своим структурным подразделениям (филиалам и представительствам) в формировании осознанного родительства в стране для продвижения благополучия каждого ребенка Казахстана.

Напомним, в апреле прошлого года парламент одобрил резонансный законопроект о блокировке соцсетей при кибербуллинге детей. Депутат Джамиля Нурманбетова отметила, что проект закона разработан в целях формирования эффективной правовой основы и совершенствования законодательства в сфере защиты прав ребенка.

Наряду с этим стало известно, что в стране предложили ввести детскую SIM-карту для защиты детей в интернете.

Сообщалось также, что в случае принятия закона Facebook, Instagram и другие платформы обяжут удалять информацию, связанную с кибербуллингом детей.

В мае прошлого года данный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации" подписал Касым-Жомарт Токаев.

Позже стало известно о том, что несовершеннолетним в Казахстане хотят ограничить доступ к регистрации в ряде соцсетей и мессенджеров. Проект соответствующего плана опубликован на портале "Открытых НПА". В документе предлагалось ограничить регистрацию несовершеннолетних на платформах TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, "ВКонтакте" без разрешения законных представителей.