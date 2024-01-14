Морозы до 20 градусов и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде областей Казахстана из-за понижения температуры и усиления ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Алматинской области временами ожидаются сильный снег, туман, гололед, низовая метель, понижение температуры -10…-15 градусов и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Синоптики пообещали завтра в Алматы временами туман и гололед.

В Жамбылской области прогнозируются низовая метель, понижение температуры до -12 градусов, а также ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23 м/с.

В области Жетісу ожидаются сильный снег, низовая метель, туман, понижение температуры до -12…-17 градусов и ветер с порывами до 17-22 м/с.

В Кызылординской области будет гололед.

В Туркестанской области будет резкое понижение температуры воздуха ночью до -14…-19 градусов.

Жителям Павлодарской области стоит подготовиться к ветру с порывами до 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются низовая метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В области Абай прогнозируются метель, ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23 м/с.

По прогнозу синоптиков, завтра в Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Карагандинской области – туман и порывами до 15-20 м/с.

Ветер со скоростью 15-20 м/с и сильный мороз до 20 градусов пообещали в Мангистауской области.

В Северо-Казахстанской области ожидаются ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23 м/с.

Как отмечается на портале egov.kz, из-за гололеда увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.

Что делать при гололеде:

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом.

Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Что делать при сильном ветре:

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.