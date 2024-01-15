Давку на вокзале в Астане сняли на видео

Давку на вокзале "Астана-1" в столице в минувшее воскресенье, 14 января, сняли на видео очевидцы. Инцидент прокомментировали в КТЖ, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в Telegram-канале Astanovka_98. На них можно увидеть скопление людей на эскалаторе и у выхода. Сообщается, что ролик был снят вечером, в 22:30.

Автор указал, что несколько человек упали с эскалатора.

В КТЖ прокомментировали данное видео: сообщается, что пассажиропоток увеличился из-за метеоусловий и закрытия автомобильных трасс.

"Ввиду выходного дня (воскресенье) и неблагоприятных погодных условий, которые вызвали закрытие автотрасс, на вокзале значительно увеличился поток пассажиров. На посадку и высадку в/из поездов 45 "Туркестан - Павлодар" и электропоезд 7508 "Кокшетау - Астана", которые находились на втором и третьем путях, все пассажиры проходили через конкорсный переход", - заявили в компании.

В КТЖ также заявили, что дежурными по вокзалу принимались меры по регулированию потока пассажиров, однако со стороны пассажиров не соблюдалась очередность прохождения по конкорсному переходу и техника безопасности.

Все это, как отметили в компании, привело к небезопасному нахождению на эскалаторе.

Во избежание несчастных случаев эскалатор был незамедлительно остановлен, добавили в КТЖ.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, что накануне в аэропорту Астаны задержали более десятка авиарейсов, а несколько и вовсе отменили. Как отметили в воздушной гавани, задержки и отмены не были связаны с метеоусловиями.

Тем не менее в столице сохраняется непогода - сегодня в связи с ухудшением погодных условий 15 января 2024 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

Синоптики пообещали в городе сильные морозы - до -32 градусов ночью.