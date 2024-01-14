Более десятка авиарейсов задержаны в аэропорту Астаны

Сегодня в международном аэропорту Астаны задержаны 11 рейсов, еще три были отменены, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"14 января в международном аэропорту Астаны задержаны 11 рейсов, 3 рейса из Астаны в Алматы, Жезказган и Туркестан были отменены решением авиакомпании", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что задержанные и отмененные рейсы не связаны с метеоусловием.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в аэропорту Астаны сейчас сохраняется благоприятная погода для взлета и посадки. Температура воздуха на аэродроме -18 градусов, скорость ветра – 12м/с.

Напомним, на этой неделе столичный аэропорт сообщал об отмене и задержках рейсов из-за метеорологической ситуации.

Позже в комитете гражданской авиации Казахстана разъяснили причины большого количества задержек и отмен рейсов из аэропорта Астаны.

Между тем синоптики предупредили, что сегодня в столице ожидаются снег и порывистый ветер. Днем столбики термометров покажут -13...-15 градусов, а ночью – до -26...-28 градусов.