Более десятка авиарейсов задержаны в аэропорту Астаны
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Сегодня в международном аэропорту Астаны задержаны 11 рейсов, еще три были отменены, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
"14 января в международном аэропорту Астаны задержаны 11 рейсов, 3 рейса из Астаны в Алматы, Жезказган и Туркестан были отменены решением авиакомпании", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что задержанные и отмененные рейсы не связаны с метеоусловием.
Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в аэропорту Астаны сейчас сохраняется благоприятная погода для взлета и посадки. Температура воздуха на аэродроме -18 градусов, скорость ветра – 12м/с.
Напомним, на этой неделе столичный аэропорт сообщал об отмене и задержках рейсов из-за метеорологической ситуации.
Позже в комитете гражданской авиации Казахстана разъяснили причины большого количества задержек и отмен рейсов из аэропорта Астаны.
Между тем синоптики предупредили, что сегодня в столице ожидаются снег и порывистый ветер. Днем столбики термометров покажут -13...-15 градусов, а ночью – до -26...-28 градусов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055368-bolee-desyatka-aviareysov-zaderzhany-v-aeroportu-astany/