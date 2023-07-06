Известный спортсмен из Актау уехал в Англию собирать капусту

Ильдар Ягъяев. Фото: с сайта Lada.kz

Известный 28-летний спортсмен из Актау Ильдар Ягъяев улетел в Великобританию собирать капусту на полях. Он рассказал о заработках и причинах своего отъезда, передает Lada.kz.

Издание отмечает, что Ильдар Ягъяев - президент федерации Мангистауской области по стритворкауту и стритлифтингу, дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса и обладатель семи медалей чемпионатов мира по стритлифтингу и стритворкауту.

Он жил в Актау, а весной получил рабочую визу и уже несколько месяцев собирает капусту и брокколи на ферме в Англии.

Спортсмен рассказывает, что живет в четырехэтажном доме прямо на берегу моря. До поля добираться примерно полчаса, куда они едут на автомобиле, предоставленном работодателем.

"На поле я раньше сам собирал руками капусту и брокколи. С недавних пор меня повысили, теперь я тракторист. Живу в Англии с весны. Сначала было прохладно, сейчас погодные условия стали лучше, я все-таки привык к теплу. Сейчас - самый сезон работы, зимой объем работы намного меньше", - рассказывает Ильдар Ягъяев.

Сбор капусты. Фото: с сайта Lada.kz

Рабочий день у тех, кто работает в полях, длится 8-9 часов, казахстанец садится за руль трактора уже в 4 часа утра и ближе к полудню освобождается. Это дает ему возможность подрабатывать тренером.

"Когда я подавал заявку, мне дали список мест, где можно работать. Я выбрал поле, где растет капуста, ее собирать сложнее, чем клубнику. Но мне захотелось бросить себе вызов - я ведь все-таки спортсмен. Работа больше мужская, в нашей команде только одна женщина из Тараза", - поделился молодой человек.

Что касается оплаты, то, по словам Ильдара, работникам платят каждую неделю. Зарплата зависит от количества отработанных часов. Отлынивать нельзя. Ведь многие проделали большой путь, чтобы иметь возможность заработать.

"За неделю при 9-часовом рабочем дне мне выплачивают порядка 500 фунтов (около 115 тыс. тенге). В месяц выходит примерно 2000 фунтов, это больше миллиона тенге. В Казахстане я вряд ли бы такие деньги заработал, а если бы и заработал, то, наверное, пришлось бы работать в нескольких местах и спать по 2-3 часа в сутки", - говорит Ильдар.

По словам спортсмена, расходов у него немного. Он тратит на еду и личные нужды. Проживание ему обходится в 60 фунтов (34 тыс. тенге) в неделю. От общего заработка работники ежемесячно выплачивают налоги в размере 20%.

"В эту сумму входит моя страховка и налоги. Большую часть денег я отправляю своей семье. Дома меня ждут родители, жена и дети. Некоторые наши соотечественники приезжают в Англию с женами, но мы посчитали лучшим, если супруга останется с детьми, моему младшему сыну нет и года. Маленький еще совсем. Без мамы тяжко было бы", - говорит житель Актау.

Казахстанец отмечает, что многие его друзья знают о переезде. Есть те, кто поддержал, у других была неоднозначная реакция, по их мнению, работать на полях и собирать капусту - непрестижно, особенно, если у тебя высшее образование. А у Ильдара их два.

"Я уехал, не взирая на то, что скажут люди. Ради своей семьи, ради хорошего заработка. Мои попытки развивать спорт в Актау оказались тщетными", - поясняет спортсмен.

Как отмечает РБК, воркаут (workout, от англ. "тренировка") - это уличные тренировки на оборудованных спортивных площадках или в любом подходящем месте на открытом воздухе. Программа таких занятий разнообразна: от подтягиваний и приседаний до более сложных статических упражнений.

Идея воркаута предельно проста: заниматься спортом и "прокачивать" свое тело можно практически везде. Для этого подходят как профессиональные outdoor-снаряды - турники или брусья, так и "подручные". Например, подтягиваться и отжиматься можно на высоких перилах, воротах или скамейках.

Стритлифтинг (от англ. street-lifting - уличный подъем, отсылка к стритворкауту) - это силовой вид спорта, вид соревновательной деятельности, включающий в себя 2 движения: подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027781-izvestnyy-sportsmen-iz-aktau-uehal-v-angliyu-sobirat-kapustu/