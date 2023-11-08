Казахстанец рассказал, сколько заработал за полгода на полях в Англии

Житель Усть-Каменогорска Александр Корнев уволился с офисной работы и на полгода уехал в Англию на сезонный сбор урожая. Молодой человек рассказал, сколько ему удалось заработать, передает YK-news.kz.

36-летний Александр Корнев был дизайнером в офисе. Ему надоели сидячая работа и однообразие. Около года назад он стал искать возможность трудоустройства за рубежом. Рассматривал варианты сезонной работы с предоставлением жилья.

Парень зарегистрировался на сайте компании, которая трудоустраивает жителей СНГ на сезонные работы в Великобритании. В середине октября прошлого года он заполнил анкету и стал ждать.

"В ноябре мне пришло сообщение, что я должен пройти онлайн-собеседование. Вопросы оказались стандартными: я рассказывал о себе и о том, что в нашем регионе у всех есть дачи, поэтому в огородных работах опыт у меня имеется.

После этого я поехал уже на очное собеседование в Астану. Там все кандидаты проходили тест на моторику рук и тест на дальтонизм (умение различать цвета важно для тех, кто отправится на сбор ягод). Также всем кандидатам рассказывали об условиях работы, о рисках и возможностях", - поделился казахстанец.

В итоге Александру пришло приглашение на заготовку спаржи. Он купил себе резиновые сапоги, рабочие вещи, маленькую кастрюлю и собрал аптечку с лекарствами на все случаи жизни.

"Нас было 25 человек, которые 31 марта улетали из Алматы в Лондон. Все ребята оказались молодыми (20-25 лет) и из разных городов Казахстана. Я в свои 36 лет был почти "старым". Но меня это не смущало", - смеется парень.

Александр вспоминает, что первый раз работников привезли на ферму уже ночью.

"Было прохладно, лил дождь - классическая английская погода. Все приехавшие ребята говорили на русском, нас разделили на группы по пять-шесть человек и заселили в так называемые "караваны". Ферма - это большой многонациональный лагерь", - рассказывает молодой человек.

Александр Корнев. Фото: из личного архива/yk-news.kz

Обстановка вокруг казалась необычной, ферма находилась в отдалении от населенных пунктов. Чтобы попасть в ближайший городок Росс-он-Уай, нужно было пройти через лес.

На следующее утро ребята подписали договоры. Нормой считается работать 48 часов в неделю, но Александр указал, что будет трудится по 60 часов в неделю.

"Тайминг там был очень жесткий. Рабочий день начинался с открывания парников в шесть утра. Потом мы шли за трактором и срезали спаржу определенной длины. Так мы работали четыре часа без остановок. Только во время разворота трактора можно было успеть глотнуть воды, поправить штаны или обувь.

Через четыре часа - первый брейк. Это свободные 15 минут, которые даются на перекус. Каждый берет с собой ту еду, которую приготовил. Многие приходили на поле с термосами, узбеки - с пловом. Я жил на бананах, фруктах и шоколадках. Мясо я не ем в принципе", - говорит парень.

После трапезы - снова на поле. Самое сложное заключалось в том, что идти за трактором и срезать спаржу приходилось в полусогнутом положении. Спина от этого пребывала в постоянном "шоке".

Через два с половиной часа полевых работ начинался второй брейк. Александр в это время обычно только пил воду и лежал. После второго брейка снова брались за работу и так, с небольшими перерывами, до позднего вечера.

Воскресенье было законным выходным днем, когда ребята отправлялись в поездки по окрестностям.

Александр Корнев. Фото: из личного архива/yk-news.kz

На полях спаржи Александр провел три месяца - апрель, май, июнь. Договор с фермой был составлен на три месяца, и после этого парни стали просить перевести их в другое место.

"Нам повезло: нас направили вообще в другую область, на ягоды. Бытовые условия жизни в "караванах" были хуже, но сама работа - намного легче. И вкуснее!" - рассказывает казахстанец.

В сентябре договор и виза подошли к концу. В начале октября Александр Корнев вернулся в Усть-Каменогорск.

"Я не пожалел о своей поездке. Цели были достигнуты. Во-первых, я заработал около четырех миллионов тенге и после Англии устроил себе отпуск - отправился в Турцию. Во-вторых, я получил много новых впечатлений, экстрима, эмоций. Несмотря на всего один выходной в неделю, я смог многое посмотреть в Великобритании. Даже побывал в замке, где снимали "Тайную комнату" Гарри Поттера. Хотел бы я повторить опыт и поехать снова? Да! Только, пожалуй, не на спаржу!" - резюмировал молодой человек.

Напомним, известный спортсмен Ильдар Ягъяев тоже улетел в Великобританию работать на полях. Мужчина - президент федерации Мангистауской области по стритворкауту и стритлифтингу, дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса и обладатель семи медалей чемпионатов мира по стритлифтингу и стритворкауту.

Он жил в Актау, а весной этого года получил рабочую визу, уехал в Англию и стал собирать капусту, брокколи, салат на ферме. Затем, по его словам, его повысили, он начал работать трактористом. Спортсмен рассказывал, что живет в четырехэтажном доме прямо на берегу моря, и отмечал, что расходов у него немного.

Позже Ильдар Ягъяев сообщил, что на сборе салата на полях он за неделю заработал 691 фунт или 400 тыс. тенге.