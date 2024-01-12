Отпечатки пальцев в Казахстане сдают уже вторую неделю: сколько человек прошло процедуру

В МВД сообщили, что с введением дактилоскопической регистрации в Казахстане с начала этого года свои отпечатки пальцев сдали более семи тысяч граждан республики, передает NUR.KZ.

С 1 января 2024 года в Казахстане введена дактилоскопическая регистрация.

По данным МВД, процедуру прошли порядка восьми тысяч иностранцев, а при оформлении документов на добровольной основе этой процедурой воспользовались свыше семи тысяч казахстанцев.

Снятие отпечатков пальцев проводится в ЦОНах.

Добровольной дактилоскопической регистрации подлежат граждане Казахстана, достигшие 16-летнего возраста, при получении удостоверения личности и (или) паспорта впервые, а также если восстанавливали и заменяли документы.

Обязательной дактилоскопической регистрации подлежат достигшие 16-летнего возраста иностранцы и лица без гражданства:

обратившиеся для получения разрешения на временное или постоянное проживание в Казахстане;

при оформлении виз РК;

при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца, проездного документа.

Согласно статье 443-1 КоАП, отказ иностранцев или лиц без гражданства от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет выдворение за пределы Казахстана.

"Данная процедура проводится для защиты интересов человека и обеспечения его законных прав.

Если человек утратил документы, дактилоскопическая регистрация поможет восстановить их в кратчайшие сроки. Благодаря ей можно без труда установить личность, к примеру, в случае потери памяти или госпитализации в бессознательном состоянии. Дактилоскопическая информация граждан Казахстана подлежит защите, которая гарантируется государством", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Введение дактилоскопии в Казахстане

На сайте "Электронного правительства" говорится, что под дактилоскопической информацией понимается информация о биометрических данных об особенностях строения папиллярных узоров пальцев или ладоней рук человека или неопознанного трупа, позволяющие установить его личность, и персональные данные.

Дактилоскопические данные будут содержаться в биометрических паспортах и удостоверениях граждан Казахстана.

Отметим, что закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" приняли 30 декабря 2016 года и изначально он должен был вступить в силу 1 января 2021 года. Однако позже было решено, что из-за нехватки средств дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что введение процедуры снова отложили до 1 января 2024 года.

В середине декабря прошлого года в законопроект внесли изменения – процедуру сделали добровольной для казахстанцев. Позже закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.