Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Отпечатки пальцев в Казахстане сдают уже вторую неделю: сколько человек прошло процедуру

Опубликовано:

Человек оставляет отпечаток пальца на бумаге
Отпечаток пальца. Иллюстративное фото: pexels.com

В МВД сообщили, что с введением дактилоскопической регистрации в Казахстане с начала этого года свои отпечатки пальцев сдали более семи тысяч граждан республики, передает NUR.KZ.

С 1 января 2024 года в Казахстане введена дактилоскопическая регистрация.

По данным МВД, процедуру прошли порядка восьми тысяч иностранцев, а при оформлении документов на добровольной основе этой процедурой воспользовались свыше семи тысяч казахстанцев.

Снятие отпечатков пальцев проводится в ЦОНах.

Добровольной дактилоскопической регистрации подлежат граждане Казахстана, достигшие 16-летнего возраста, при получении удостоверения личности и (или) паспорта впервые, а также если восстанавливали и заменяли документы.

Обязательной дактилоскопической регистрации подлежат достигшие 16-летнего возраста иностранцы и лица без гражданства:

  • обратившиеся для получения разрешения на временное или постоянное проживание в Казахстане;
  • при оформлении виз РК;
  • при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца, проездного документа.

Согласно статье 443-1 КоАП, отказ иностранцев или лиц без гражданства от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет выдворение за пределы Казахстана.

"Данная процедура проводится для защиты интересов человека и обеспечения его законных прав.

Если человек утратил документы, дактилоскопическая регистрация поможет восстановить их в кратчайшие сроки. Благодаря ей можно без труда установить личность, к примеру, в случае потери памяти или госпитализации в бессознательном состоянии. Дактилоскопическая информация граждан Казахстана подлежит защите, которая гарантируется государством", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Введение дактилоскопии в Казахстане

На сайте "Электронного правительства" говорится, что под дактилоскопической информацией понимается информация о биометрических данных об особенностях строения папиллярных узоров пальцев или ладоней рук человека или неопознанного трупа, позволяющие установить его личность, и персональные данные.

Дактилоскопические данные будут содержаться в биометрических паспортах и удостоверениях граждан Казахстана.

Отметим, что закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" приняли 30 декабря 2016 года и изначально он должен был вступить в силу 1 января 2021 года. Однако позже было решено, что из-за нехватки средств дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что введение процедуры снова отложили до 1 января 2024 года.

В середине декабря прошлого года в законопроект внесли изменения – процедуру сделали добровольной для казахстанцев. Позже закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055274-sdacha-otpechatkov-paltsev-skolko-kazahstantsev-uzhe-proshli-protseduru/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.