Отпечатки пальцев в Казахстане сдают уже вторую неделю: сколько человек прошло процедуру
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В МВД сообщили, что с введением дактилоскопической регистрации в Казахстане с начала этого года свои отпечатки пальцев сдали более семи тысяч граждан республики, передает NUR.KZ.
С 1 января 2024 года в Казахстане введена дактилоскопическая регистрация.
По данным МВД, процедуру прошли порядка восьми тысяч иностранцев, а при оформлении документов на добровольной основе этой процедурой воспользовались свыше семи тысяч казахстанцев.
Снятие отпечатков пальцев проводится в ЦОНах.
Добровольной дактилоскопической регистрации подлежат граждане Казахстана, достигшие 16-летнего возраста, при получении удостоверения личности и (или) паспорта впервые, а также если восстанавливали и заменяли документы.
Обязательной дактилоскопической регистрации подлежат достигшие 16-летнего возраста иностранцы и лица без гражданства:
- обратившиеся для получения разрешения на временное или постоянное проживание в Казахстане;
- при оформлении виз РК;
- при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца, проездного документа.
Согласно статье 443-1 КоАП, отказ иностранцев или лиц без гражданства от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет выдворение за пределы Казахстана.
"Данная процедура проводится для защиты интересов человека и обеспечения его законных прав.
Если человек утратил документы, дактилоскопическая регистрация поможет восстановить их в кратчайшие сроки. Благодаря ей можно без труда установить личность, к примеру, в случае потери памяти или госпитализации в бессознательном состоянии. Дактилоскопическая информация граждан Казахстана подлежит защите, которая гарантируется государством", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
Введение дактилоскопии в Казахстане
На сайте "Электронного правительства" говорится, что под дактилоскопической информацией понимается информация о биометрических данных об особенностях строения папиллярных узоров пальцев или ладоней рук человека или неопознанного трупа, позволяющие установить его личность, и персональные данные.
Дактилоскопические данные будут содержаться в биометрических паспортах и удостоверениях граждан Казахстана.
Отметим, что закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" приняли 30 декабря 2016 года и изначально он должен был вступить в силу 1 января 2021 года. Однако позже было решено, что из-за нехватки средств дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года.
В конце декабря 2022 года сообщалось, что введение процедуры снова отложили до 1 января 2024 года.
В середине декабря прошлого года в законопроект внесли изменения – процедуру сделали добровольной для казахстанцев. Позже закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055274-sdacha-otpechatkov-paltsev-skolko-kazahstantsev-uzhe-proshli-protseduru/