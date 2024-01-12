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Справившего нужду в подъезде курьера арестовали в Астане

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Задержанный астанчанин в подъезде
Задержанный. Кадр из видео: instagram.com/umps_dp_astana

Астанчанин, справивший нужду в подъезде жилого дома, попал на камеры видеонаблюдения. Его личность установили полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на управление местной полицейской службы города.

В соцсетях появилось видео с камеры видеонаблюдения. На кадрах, как сообщает автор видеоматериала, курьер справляет нужду в подъезде жилого дома.

На публикацию отреагировали в управлении местной полицейской службы Астаны, сообщив, что личность мужчины на видео установлена.

"Полицией района Нура установлена личность мужчины, который справил нужду в подъезде жилого дома. Правонарушитель помещен в комнату временного задержания, материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд для привлечения к ответственности", – говорится в Instagram-профиле управления.

Недавно в Астане наказали женщину, которая разгромила лифт жилого дома, оплевав двери. Ее действия попали на видео.

В мае 2022 года столичные полицейские арестовали хулигана, справившего нужду в подъезде одного из столичных жилых комплексов. В итоге мужчину приговорили к административному аресту на 7 суток. В ноябре прошлого года другой астанчанин сделал то же самое, но на балконе ЖК – его арестовали на 5 суток.

Между тем в Семее с конца прошлого года начали активно штрафовать любителей мусорить, плеваться и бросать окурки. Нарушителей вычисляют с помощью камер наблюдения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055207-spravivshego-nuzhdu-v-podezde-kurera-arestovali-v-astane/

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