Плюющихся и справляющих нужду на улице горожан начали наказывать в Семее

На востоке Казахстана начали активно штрафовать любителей мусорить, плеваться и бросать окурки. Нарушителей вычисляют с помощью камер наблюдения, передает сайт телеканала КТК.

Полицейские Семея устроили специальный рейд, чтобы привлечь к ответственности тех, кто мусорит в общественных местах. К ответственности привлекают горожан, бросающих на улицах окурки или шелуху от семечек. Штраф или арест ждет также любителей справить нужду в общественном месте.

Как рассказали в полиции области Абай, мобильные группы работают круглосуточно. Уже зарегистрировано больше 700 подобных нарушений. Самое распространенное из них – это плевки.

Правоохранители напоминают, что за плевки на улице предусмотрена административная ответственность, в том числе и административный арест.

"60 фактов мелкого хулиганства, в том числе и за выброс окурков и плевки. В соответствии со статьей 434 Кодекса об административных правонарушениях уже ужесточена ответственность. Нарушителям грозит штраф в размере более 60 тысяч тенге или от пяти до 10 суток ареста", - сообщила пресс-секретарь департамента полиции области Абай Дина Амренова.

Источник: КТК

Отметим, согласно статье 434 Кодекса РК об административных правонарушениях, к мелкому хулиганству относятся:

нецензурная брань в общественных местах;

оскорбительное приставание к физическим лицам;

осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте;

другие действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

За мелкое хулиганство в стране предусмотрен штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

При совершении повторного нарушения в течение года нарушителю грозит административный арест на срок от 15 до 30 суток.