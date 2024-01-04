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"Помяла кабину, оплевала все вокруг": астанчанка разгромила новый лифт и попала на видео

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Женщина пинает двери лифта
Женщина пинает двери лифта. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В соцсетях появилось видео, как женщина пинает двери нового лифта в одном из ЖК Астаны, а затем плюет на них. В пресс-службе департамента полиции прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

Видео опубликовал Telegram-канал Astanovka98. Судя по кадрам, женщина, зайдя в лифт, начинает бить его двери руками и ногами, затем плюет на них.

В описании к видео сообщается, что инцидент произошел 1 января в новом лифте одного из столичных ЖК.

"В первый день нового года девушка зашла в чистый блестящий лифт (установили в мае 2023-го) и решила выместить на нем всю свою злость: несколько раз пнула двери, помяла кабину, поцарапала дисплей, и в качестве завершающего аккорда оплевала все вокруг", – говорится в публикации.

Пресс-служба Департамента полиции Астаны сообщила в официальном Instagram-аккаунте, что женщина, устроившая погром в лифте Астаны, установлена.

"Полицейскими была выявлена женщина, которая, зайдя в лифт жилого комплекса по улице Жирентаева, начала громить его. Ее действия попали в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как она бьет кулаками кабину, плюет и царапает стены лифта", – сообщили в ведомстве.

Стражи порядка выяснили, что нарушительницей оказалась 33-летняя жительница столицы. Она помещена в комнату временного задержания.

"По данному факту возбуждено административное производство по двум статьям Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях: часть 1 статьи 434-2 "Загрязнение мест общего пользования" и часть 1 статьи 434 "Мелкое хулиганство". Материал направлен в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны для принятия решения", – добавили в полиции.

Столичные полицейские призывают горожан соблюдать общественный порядок и бережно относиться к городскому имуществу. В ведомстве отметили, что любое правонарушение выявляется и влечет за собой ответственность.

Напомним, в декабре астанчанина арестовали на пять суток после того, как он повредил монитор в лифте хоккейной клюшкой.

Согласно части 1 статьи 434-2 КоАП РК, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, влечет штраф в размере 5 МРП (18460 тенге).

А в соответствии с частью 1 статьи 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73840 тенге) либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053747-pomyala-kabinu-oplevala-vse-vokrug-astanchanka-razgromila-novyy-lift-i-popala-na-video/

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