Астанчанин справил нужду на балконе подъезда, попался на камеру и был наказан (видео)
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В Астане задержали и подвергли административному наказанию мужчину, который справил нужду на открытом балконе подъезда многоэтажки, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.
Случай произошел в подъезде открытого балкона одного из ЖК по улице Шевченко. Неподобающее поведение попало в объектив камер видеонаблюдения.
Участковые инспекторы полиции УП района Сарыарка установили и задержали нарушителя.
В отношении него возбудили административное производство по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство".
"Решением специализированного межрайонного административного суда 42-летний мужчина подвергнут административному аресту сроком на пять суток и помещен в специальный приемник для административно-арестованных лиц", – заключили в МВД.
Согласно п. 1 ст. 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048541-astanchanin-spravil-nuzhdu-na-balkone-podezda-popalsya-na-kameru-i-byl-nakazan/