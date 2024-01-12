Какие дороги закрыты в Казахстане из-за плохих погодных условий

Ограничения продолжают вводить на трассах в ряде областей Казахстана из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В компании сообщили, что по состоянию на 11:00 пятницы, 12 января, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 4 участках автодорог республиканского значения в 4 областях:

Актюбинская область – 1 участок

"Актобе-Атырау-Астрахань" км 97-330, уч. г.Кандыагаш-гр.Атырауской области – 233 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Жамбылская область – 1 участок

"Алматы-Ташкент-Термез" км 159-238, уч. с.Кенен - с.Кайнар – 79 км. Ограничение действует для грузового автотранспорта.

️Западно-Казахстанская область – 1 участок

"Уральск-Таскала-гр.РФ" км 4-104, уч. г.Уральск-граница РФ. – 100 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

️Костанайская область – 1 участок

"Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км 386-503, уч. п. Денисовка-г.Рудный – 117 км. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.

В настоящее время на автодорогах республиканского значения задействовано 454 единицы техники и 586 человек.

Отметим, что в последние дни сложная метеорологическая ситуация наблюдалась в северных регионах Казахстана. Из-за обрушившегося на эту часть страны бурана движение в регионах было парализовано - на дорогах практически нулевая видимость, ситуацию усложнял шквалистый ветер.

Спасатели сообщали, что в конце этой недели бураны только усилятся. Жителей призывали воздержаться от дальних поездок, не выходить за пределы населенных пунктов в пешем порядке, следить за SMS-оповещением.

Согласно прогнозам синоптиков, на большей части республики с 13 по 15 января снегопады с метелями сменятся морозами. На западе и севере Казахстана температура упадет ниже -30 градусов.