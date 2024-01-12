Морозы до 30 градусов ждут казахстанцев в выходные

В Казахстане в ближайшие дни снегопады и метели, по данным синоптиков, должны смениться морозами, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как отмечают метеорологи, зимой на территории Казахстана сильные снегопады сменяются похолоданием – осадки чаще всего приносят теплые фронты вихрей, а вслед за ними всегда идут холодные.

"Циклон, который сегодня кружит над европейской частью России к выходным уйдет в Сибирь, задевая большую часть территории Казахстана, усиливая арктическое вторжение сначала на западе, затем, по мере смещения, и на остальной территории страны", – объяснили специалисты.

В связи с этим на большей части республики с 13 по 15 января снегопады с метелями сменятся морозами.

Температура воздуха понизится:

на западе, севере и в центре республики – до -25...-30 градусов;

на востоке – до -15...-20 градусов;

на юге – до -5...-15 градусов.

При этом напомним, что сегодня в Алматы ожидается снегопад, а в Астане ночью температура воздуха снизится до -28 градусов.

Также ранее синоптики сообщали, что после 10 января на большей части Казахстана ожидается частая смена погоды – морозные дни будут сменяться оттепелью. Также будут наблюдаться гололед и туманы.