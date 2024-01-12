Редкого белого волка запечатлели на фото в Мангистау

Белый волк попал в фотоловушку в государственном природном заповеднике "Манашы" на западе Казахстана. Фотография разместило управление природных ресурсов, передает NUR.KZ.

Кадры с редким хищником появились на Facebook-странице управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Специалисты ведомства рассказали агентству "Казинформ", что белые волки довольно редко встречаются в Мангистау. Животное при этом считается самым свирепым хищником на своей территории и обладает высокой выносливостью. Весят такие звери от 30 до 80 килограммов.

В управлении добавили, что фотоловушкам удалось запечатлеть зверя около двух недель назад.

"Этот вид животного можно назвать символом области. Потому что это очень редкое животное. Никогда раньше его здесь не видели.

До сих пор белые волки не были исследованы. Планируем обратиться к специалистам и определить численность", - цитирует издание руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Асель Балманову.