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Краснокнижные медведи попали в объектив фотоловушки в области Жетісу (видео)

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Тянь-шаньский бурый медведь
Тянь-шаньский бурый медведь. Кадр из видео: instagram.com/qazfwc

Фотоловушки, установленные на территории Жонгар-Алатауского национального парка, сняли нескольких тянь-шанских медведей, занесенных в Красную книгу Казахстана, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК. Само видео собрано из нескольких записей, на которых можно увидеть диких медведей.

В самом начале видео в кадр попали сразу три зверя – судя по размерам, взрослый медведь и два детеныша. Также некоторые из животных на других отрывках проходили совсем близко к камере, так, что их можно было детально рассмотреть.

Как сообщили представители Комитета лесного хозяйства и животного мира, сами фотоловушки были установлены на территории Жонгар-Алатауского национального парка для проведения научно-исследовательских работ.

"В период с 6 апреля по 6 сентября в объектив попали 5 взрослых особей тянь-шаньского бурого медведя и 3 детенышей", – рассказали в ведомстве.

При этом отмечается, что тянь-шаньский бурый медведь занесен в Красную книгу Казахстана.

"В последние годы на территории Жонгар-Алатауского национального парка эти хищники стали встречаться все чаще. Согласно учетным данным, их численность увеличивается с каждым годом", – добавили специалисты.

По данным проекта Kazakhstan.travel, Жонгар-Алатауский природный парк расположен на склонах хребта Жетысуского Алатау.

Площадь, занимаемая парком, составляет более 356 гектаров, а его территория отличается особо мягким климатом, благодаря которому Жонгар-Алатау стал пристанищем для множества редких представителей животного мира, занесенных в Красную книгу Казахстана.

Большое внимание уделяется и местной флоре: здесь восстанавливают и сохраняют яблоневые леса, реликтовые виды деревьев и кустарников.

На территории парка действует 13 туристических маршрутов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037505-krasnoknizhnye-medvedi-popali-v-obektiv-fotolovushki-v-oblasti-zhetisu-video/

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