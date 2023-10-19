Неуловимый барсук попал в фотоловушку в резервате "Ертіс орманы"

Фотоловушки, установленные в резервате "Ертiс орманы", сняли барсука. Животное хоть и распространено в лесах резервата, но его почти никогда там не встречают, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в официальном Instagram-аккаунте резервата "Ертіс орманы". Научные сотрудники резервата отмечают, что барсуки ведут потайной образ жизни. Это ночные животные, на протяжении дня они, как правило, находятся в глубокой норе и только под вечер, после заката солнца, выходят на охоту.

"Барсуки играют очень важную для природы роль "санитаров леса".

Барсук обыкновенный – достаточно распространенное животное в лесах резервата, но мы почти никогда не встречаем его", – говорится в публикации.

Отмечается, что барсук является активным преобразователем среды в животном мире. Через свои норы они оказывают влияние на почву и на организмы, которые в ней обитают.

"Они способствуют вертикальному перемешиванию почвы и улучшению ее качества. Это также способствует повышению плодородия почвы и поддержанию экологического баланса.

Барсуки питаются самой разнообразной пищей: ягодами, орехами и травой, червями и жуками, лягушками и ящерицами, птенцами, яйцами и мышами. На поиски корма барсуки выходят ночью и удаляются от норы на 5-10км.

Поедая личинки жуков-вредителей, портящих листву и древесину, барсуки приносят пользу лесу", – рассказали в резервате.

В "Ертіс орманы" добавили, что численность барсуков на территории лесного природного резервата составляет 450 особей.

Напомним, ранее в фотоловушки на территории Жонгар-Алатауского национального парка попали нескольких тянь-шаньских медведей, занесенных в Красную книгу Казахстана.

Также в конце сентября в природном резервате "Ертіс орманы" в объектив камеры попало хищное животное – рысь.

Добавим, что по информации на сайте резервата, "Ертіс орманы" находится в Павлодарской области. Его площадь составляет 277 961 га, из них: