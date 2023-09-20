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Эзотерика
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Рысь засняли на видео в резервате "Ертіс орманы"

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Рысь
Рысь. Иллюстративное фото: pxhere.com

В природном резервате "Ертіс орманы" в объектив камеры попало хищное животное – рысь. Об этом учреждение сообщило в своем официальном Instagram-аккаунте.

На кадрах видно, как хищник, блуждая между деревьями природного резервата, который находится в Павлодарской области, заметил оператора и решил уйти вглубь леса.

Как сообщает "Ертіс орманы", рысь – это хищник с очень широкими мощными лапами, наделенными острыми когтями в форме изогнутого крюка. Их длина может достигать 10 см.

"Хорошо развитое зрение и просто фантастический слух – важнейшие характеристики этого зверя.

В поисках еды рысь за сутки проходит около 30 км. В день рысь, как правило, съедает до 2 кг мяса. Зверь может совершить прыжок до 4 метров", – говорится в публикации.

В резервате отмечают, что благодаря кисточкам на ушах рысь узнает заранее об опасности.

"Это очень осторожный зверь, который по снегу может ходить так, чтобы даже следов не оставалось", – добавили в "Ертіс орманы".

По данным природного резервата, на конец 2022 года на их территории бегает и лазает по деревьям более 60 рысей.

Согласно Красной книге Казахстана, туркестанская рысь обитает в хвойных и лиственных лесах, зарослях кустарников, в основном в пределах лесного и субальпийского поясов. Предпочитает крутые склоны с выходами скал и каменистых россыпей. Площадь местообитаний сокращается из-за рубок леса и пожаров. Живет оседло, но из-за многоснежья и отсутствия корма может совершать большие переходы. Активна в сумеречные и ночные часы, реже – днем.

Напомним, ранее впервые за последние два года в Алматинской области рысь попала в фотоловушку, установленную на участке горы Бугыты в Чарынском национальном парке.

Также краснокнижную рысь удалось снять на видео в "Бурабае" – редкое животное вышло на дорогу, где ее поймал в объектив лесничий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037401-rys-zasnyali-na-video-v-rezervate-ertis-ormany/

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