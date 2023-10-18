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Отменено одно из новшеств ЕНТ, запланированных на 2024 год

Опубликовано:

Студент сдает тестирование
Экзамен. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил об отмене одного из новшеств на ЕНТ-2024, которое планировалось в прошлом году, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал министра.

Нурбек в посте своего Telegram-канала напомнил, что в начале учебного года были объявлены новшества ЕНТ-2024, и одним из них был проект по комбинациям профильных предметов. "Поступающие на группы образовательных программ "B059 - Коммуникации и коммуникационные технологии", "B055 - Математика и статистика", "B063 - Электротехника и автоматизация" должны были сдавать комбинацию "Математика - Информатика". Однако многие абитуриенты, выбравшие своей будущей профессией данные специальности, просили оставить комбинацию профильных предметов "Математика - Физика", так как уже начали подготовку по ней. Таким образом, мы учли ваши пожелания и решили не вносить данные изменения. Вы можете продолжить свою подготовку к ЕНТ по предметам "Математика - Физика", - сообщил Нурбек.

Он отметил, что в начале учебного года на сайте Национального центра тестирования были опубликованы список литературы и план теста, по которым составлялись задания. Также выложили список 100 исторических дат и терминов по информатике.

Министр также сообщил, что сегодня были запущены пробные онлайн-тестирования и скоро стартуют бесплатные онлайн-уроки.

Ранее мы рассказывали, что изменится в ЕНТ-2024.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041485-otmeneno-odno-iz-novshestv-ent-zaplanirovannyh-na-2024-god/

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