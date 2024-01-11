Содержание петиции об отставке Ажар Гиният опровергли в Минздраве

Минздрав опроверг содержание опубликованной петиции об отставке министра здравоохранения Ажар Гиният, передает NUR.KZ со ссылкой на .

"Касательно случившегося инцидента, связанного с ошибочной публикацией петиции по отставке министра здравоохранения на телеграм-канале ведомства, Минздрав поясняет следующее: данная публикация появилась вследствие сбоя при размещении опровергающего материала на данную петицию", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Минздрава отметили, что содержание петиции не соответствует действительности и вводит в заблуждение казахстанцев недостоверной информацией.

"Первое, в части работы системы ОСМС, следует отметить, что благодаря внедрению социального медстрахования бюджет здравоохранения за последние три года был увеличен в 1,7 раза – с 1,1 трлн тенге до 2,8 трлн тенге в текущем году. Таким образом, за счет страховых средств расходы на здоровье одного жителя страны выросли с 56 тысяч тенге до 122 тысяч тенге", – сообщили в министерстве.

Также, как пояснили в ведомстве, за счет ОСМС увеличилось финансирование стационарной помощи в 2,4 раза, высокотехнологичной медпомощи – в 2,5 раза, дневных стационаров – в 2 раза, ежегодно проводится почти 1,5 млн услуг КТ/МРТ, охват населения бесплатным лекарственным обеспечением расширен до 3,9 млн человек.

"В части прозрачности расходования средств Фонд медицинского страхования строго придерживается правил публичной отчетности и прозрачности.

Ежегодно проводится независимый аудит финансово-хозяйственной деятельности Фонда, аудированная годовая финансовая отчетность размещается в депозитарии финансовой отчетности Министерства финансов РК (dfo.kz) и на сайте Фонда (fms.kz). На сайте также публикуются годовые отчеты по итогам каждого календарного года в разделе "О Фонде" – "Отчетность", – добавили в ведомстве.

В Минздраве также подчеркнули, что утверждение о том, что "за бюджетные 48 миллиардов тенге по завышенной стоимости" ими будут приобретены медицинские аппараты, также не соответствует действительности.

"Процедура централизованного закупа медицинского оборудования закреплена за единым дистрибьютором СК "Фармация", а источником финансирования являются региональные бюджеты по заявкам местных исполнительных органов", – сообщили в министерстве.

В Минздраве добавили, что механизм подписания данной петиции не обеспечивает прозрачную систему голосования граждан, предлагая пользователям сначала сделать репост на страницах социальных сетей. Министерство заявляет, что данный способ подписания петиции является нарушением принципов прозрачности и открытости волеизъявления граждан.

"Министерство здравоохранения не раз становилось объектом информационных атак, когда используются выдуманные информационные поводы, непроверенные источники, идут в ход откровенные провокации. Хотим отметить, что, несмотря на попытки нанесения репутационного ущерба путем медийных вбросов, министерство как государственный орган всегда придерживается политики открытости и прозрачности, всегда готово к конструктивному диалогу и полезным дискуссиям", – подытожили в ведомстве.

Напомним, Ажар Гиният занимает должность министра здравоохранения Казахстана с января 2022 года. В апреле прошлого года ее переназначили на этот пост.

В мае глава Минздрава заступилась за действующее в Казахстане обязательное социальное медстрахование (ОСМС) после критики депутатов.

"ОСМС была правильной и своевременной мерой. За эти годы дополнительно пришли средства, инвестиции в систему здравоохранения. Это дало нам возможность развить свою медицину. Появились новые технологии.

Медицинская помощь сегодня доступна. Реабилитационную помощь получают, раньше она была ограниченной только по некоторым заболеваниям. Сейчас наши граждане могут в санаториях получать медреабилитацию", – заявила она.