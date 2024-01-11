Редкое атмосферное явление засняли на камеру в Уральске (видео)
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В ночь на среду жители Уральска могли наблюдать довольно редкое природное явление - в небо от фонарей устремились световые столбы. Специалист объяснил, что это было, передает сайт телеканала КТК.
Как сообщает телеканал, увидеть яркие световые колонны можно было в разных частях Уральска. Жители города сняли это на фото и видео и поделились кадрами в соцсетях. Пользователи же стали гадать, что это было.
Специалисты объясняют: такое происходит, когда совпадают несколько факторов: температура ниже 20 градусов, высокая влажность и безветренная погода. Днем при подобных условиях может возникать гало – яркие круги вокруг солнца. А ночью от любого источника света на земле в небо вырастают такие столбы. Картина, говорят очевидцы, завораживающая.
"Вот эти кристаллы льда, которые формируются в атмосфере из влаги, которая содержится в воздухе, они занимают такое горизонтальное положение и, как зеркала, отражают свет. То есть это достаточно редкое, но нормальное атмосферное явление", - объяснил старший преподаватель кафедры географии ЗКУ им. М. Утемисова Динмухамед Искалиев.
Источник: КТК
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054899-redkoe-atmosfernoe-yavlenie-zasnyali-na-kameru-v-uralske-video/