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Выезд из Астаны временно закрыли для транспорта из-за метели

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Человек идет сквозь метель
Метель. Иллюстративное фото: Niklas Skur / EyeEm / Getty Images

Все пути выезда из Астаны закрыли из-за непогоды для всех автотранспортных средств. Также жителям и гостям столицы посоветовали не выезжать на объездные дороги, пишет NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

"Департамент полиции Астаны предупреждает, что все пути выезда из города закрыты для всех типов автотранспортных средств.

Также не рекомендуется выезжать на Северную и Южную объездные дороги, Кольцевую дорогу вокруг Астаны в связи с погодными условиями, ограниченной видимостью и низовой метелью", – говорится в сообщении столичного ДП.

Наряду с этим водителям порекомендовали соблюдать дистанцию, а пешеходам – неукоснительно соблюдать ПДД.

Сегодня в Астане прогнозировали снегопад. В городе объявили штормовое предупреждение, в связи с чем столичный аэропорт предупредил о возможных задержках рейсов.

Днем в Астане были введены ограничения на некоторых трассах. Из-за ухудшения погодных условий было закрыто движение на автодорогах республиканского значения "Астана-Коргалжын", "Астана-Ерейментау-Шидерты", "Астана-Петропавловск".

Между тем в столичном ДЧС также предупредили о том, что 11 января ночью в Астане ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054870-vyezd-iz-astany-vremenno-zakryli-dlya-transporta-iz-za-meteli/

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